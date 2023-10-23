Рейтинг@Mail.ru
Сатановский извинился за оскорбления в адрес Богданова и Захаровой - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 23.10.2023 (обновлено: 21:18 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/zakharova-1904792908.html
Сатановский извинился за оскорбления в адрес Богданова и Захаровой
Сатановский извинился за оскорбления в адрес Богданова и Захаровой - РИА Новости, 23.10.2023
Сатановский извинился за оскорбления в адрес Богданова и Захаровой
Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале принес извинения после оскорблений в адрес заместителя главы МИД России Михаила Богданова и официального... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T20:02
2023-10-23T21:18
россия
ближний восток
михаил богданов
мария захарова
евгений сатановский
вгтрк
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105494/87/1054948726_0:227:2429:1593_1920x0_80_0_0_a40942e41ec450b7729812bf6efc3c71.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале принес извинения после оскорблений в адрес заместителя главы МИД России Михаила Богданова и официального представителя ведомства Марии Захаровой. "Искренне сожалею. Это были неуместные эмоции в связи с ситуацией в регионе. Повинную голову меч не сечет. Прошу принять эти слова в качестве извинений", — написал он.На минувшей неделе телеведущий ВГТРК и канала "Соловьев Live" Владимир Соловьев извинился за слова Сатановского, сказанные в отношении Богданова и Захаровой. Он рассказал, что политолог в беседе с израильским журналистом на его YouTube-канале оскорбил как дипломатов, так и Министерство иностранных дел. Соловьев также сообщил, что больше не видит возможности продолжать профессиональное общение с Сатановским, поэтому принял решение его уволить.
https://ria.ru/20231021/gd-1904363514.html
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105494/87/1054948726_0:0:2429:1823_1920x0_80_0_0_1001c3d44aafcb7f59d9bc4e161b4078.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ближний восток, михаил богданов, мария захарова, евгений сатановский, вгтрк, политика
Россия, Ближний Восток, Михаил Богданов, Мария Захарова, Евгений Сатановский, ВГТРК, Политика
Сатановский извинился за оскорбления в адрес Богданова и Захаровой

Политолог Сатановский извинился за оскорбления в адрес Богданова и Захаровой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЕвгений Сатановский
Евгений Сатановский - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Евгений Сатановский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале принес извинения после оскорблений в адрес заместителя главы МИД России Михаила Богданова и официального представителя ведомства Марии Захаровой.
"Искренне сожалею. Это были неуместные эмоции в связи с ситуацией в регионе. Повинную голову меч не сечет. Прошу принять эти слова в качестве извинений", — написал он.
На минувшей неделе телеведущий ВГТРК и канала "Соловьев Live" Владимир Соловьев извинился за слова Сатановского, сказанные в отношении Богданова и Захаровой. Он рассказал, что политолог в беседе с израильским журналистом на его YouTube-канале оскорбил как дипломатов, так и Министерство иностранных дел.
Соловьев также сообщил, что больше не видит возможности продолжать профессиональное общение с Сатановским, поэтому принял решение его уволить.
Евгений Сатановский - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
В ГД захотели привлечь Сатановского по статье из-за оскорбление Захаровой
21 октября, 16:00
 
РоссияБлижний ВостокМихаил БогдановМария ЗахароваЕвгений СатановскийВГТРКПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала