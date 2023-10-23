https://ria.ru/20231023/zakharova-1904792908.html

Сатановский извинился за оскорбления в адрес Богданова и Захаровой

Сатановский извинился за оскорбления в адрес Богданова и Захаровой - РИА Новости, 23.10.2023

Сатановский извинился за оскорбления в адрес Богданова и Захаровой

Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале принес извинения после оскорблений в адрес заместителя главы МИД России Михаила Богданова и официального... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T20:02

2023-10-23T20:02

2023-10-23T21:18

россия

ближний восток

михаил богданов

мария захарова

евгений сатановский

вгтрк

политика

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале принес извинения после оскорблений в адрес заместителя главы МИД России Михаила Богданова и официального представителя ведомства Марии Захаровой. "Искренне сожалею. Это были неуместные эмоции в связи с ситуацией в регионе. Повинную голову меч не сечет. Прошу принять эти слова в качестве извинений", — написал он.На минувшей неделе телеведущий ВГТРК и канала "Соловьев Live" Владимир Соловьев извинился за слова Сатановского, сказанные в отношении Богданова и Захаровой. Он рассказал, что политолог в беседе с израильским журналистом на его YouTube-канале оскорбил как дипломатов, так и Министерство иностранных дел. Соловьев также сообщил, что больше не видит возможности продолжать профессиональное общение с Сатановским, поэтому принял решение его уволить.

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россия, ближний восток, михаил богданов, мария захарова, евгений сатановский, вгтрк, политика