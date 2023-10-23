https://ria.ru/20231023/vzryvy-1904811947.html

В Киевской области прогремели взрывы, пишут СМИ

В Киевской области прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2023

В Киевской области прогремели взрывы, пишут СМИ

Звуки взрывов слышны в Киевской области в районе поселка Гостомель, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T22:25

2023-10-23T22:25

2023-10-23T22:25

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в Киевской области в районе поселка Гостомель, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в районе Гостомеля Киевской области. Тревоги в регионе нет", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Официальной информации о причине и характере взрывов от властей пока нет. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги объявлен в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

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