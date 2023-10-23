https://ria.ru/20231023/vzryvy-1904761861.html

В Токмаке прогремели взрывы

В Токмаке прогремели взрывы - РИА Новости, 23.10.2023

В Токмаке прогремели взрывы

Звуки взрывов прозвучали в городе Токмак Запорожской области, по предварительной информации, сработала система ПВО, сообщили журналистам в оперативных службах . РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T18:08

2023-10-23T18:08

2023-10-23T18:08

специальная военная операция на украине

токмак

вооруженные силы рф

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827089305_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_85c6b3b03db87d54acd6525e9ba3a008.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Звуки взрывов прозвучали в городе Токмак Запорожской области, по предварительной информации, сработала система ПВО, сообщили журналистам в оперативных службах . "В 16:55 (мск) в городе Токмак прозвучало два взрыва. Предварительно, отработала система ПВО ВС РФ. Информация уточняется", - сообщили в оперативных службах.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

токмак

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

токмак, вооруженные силы рф, запорожская область