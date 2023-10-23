https://ria.ru/20231023/vzryvy-1904761861.html
В Токмаке прогремели взрывы
В Токмаке прогремели взрывы - РИА Новости, 23.10.2023
В Токмаке прогремели взрывы
Звуки взрывов прозвучали в городе Токмак Запорожской области, по предварительной информации, сработала система ПВО, сообщили журналистам в оперативных службах . РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:08
2023-10-23T18:08
2023-10-23T18:08
специальная военная операция на украине
токмак
вооруженные силы рф
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Звуки взрывов прозвучали в городе Токмак Запорожской области, по предварительной информации, сработала система ПВО, сообщили журналистам в оперативных службах . "В 16:55 (мск) в городе Токмак прозвучало два взрыва. Предварительно, отработала система ПВО ВС РФ. Информация уточняется", - сообщили в оперативных службах.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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токмак, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
В Токмаке прогремели взрывы
В Токмаке прогремели два взрыва, предварительно, сработала ПВО