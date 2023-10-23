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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области - РИА Новости, 23.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области

В Кировоградской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное". РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T03:17

2023-10-23T03:17

2023-10-23T05:04

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вооруженные силы рф

кировоградская область

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Кировоградской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное". "В Кировоградской области слышны взрывы. В регионе работает ПВО, сообщили в командовании воздушных сил", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в этом регионе, а также в Черкасской области звучит воздушная тревога. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231023/trevoga-1904569168.html

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в мире, украина, черкасская область, вооруженные силы рф, кировоградская область