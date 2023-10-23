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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области - РИА Новости, 23.10.2023
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03:17 23.10.2023 (обновлено: 05:04 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/vzryvy-1904573550.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области - РИА Новости, 23.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области
В Кировоградской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное". РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T03:17
2023-10-23T05:04
в мире
украина
черкасская область
вооруженные силы рф
кировоградская область
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Кировоградской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное". "В Кировоградской области слышны взрывы. В регионе работает ПВО, сообщили в командовании воздушных сил", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в этом регионе, а также в Черкасской области звучит воздушная тревога. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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украина
черкасская область
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в мире, украина, черкасская область, вооруженные силы рф, кировоградская область
В мире, Украина, Черкасская область, Вооруженные силы РФ, Кировоградская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области

"Общественное": в Кировоградской области Украины прозвучали взрывы

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро, Украина
Люди на станции метро, Украина - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Кировоградской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное".
"В Кировоградской области слышны взрывы. В регионе работает ПВО, сообщили в командовании воздушных сил", — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в этом регионе, а также в Черкасской области звучит воздушная тревога.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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В миреУкраинаЧеркасская областьВооруженные силы РФКировоградская область
 
 
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