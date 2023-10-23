https://ria.ru/20231023/vystavka-1904714457.html

Около 200 человек работали над ямальским стендом к выставке "Россия"

Около 200 человек работали над ямальским стендом к выставке "Россия" - РИА Новости, 23.10.2023

Около 200 человек работали над ямальским стендом к выставке "Россия"

Около 200 человек участвовали в подготовке стенда Ямала к выставке-форуму "Россия" в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:02

2023-10-23T16:02

2023-10-23T16:03

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

москва

дмитрий артюхов

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САЛЕХАРД, 23 окт - РИА Новости. Около 200 человек участвовали в подготовке стенда Ямала к выставке-форуму "Россия" в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор региона Дмитрий Артюхов в понедельник работает в Москве. Накануне он посетил павильон на ВДНХ, где завершается монтаж стенда ЯНАО. "На сегодня стенд готов на 80%. Над его подготовкой – от идеи до воплощения – трудились порядка 200 человек", — говорится в сообщении. В пресс-службе отмечают, что все локации интерактивные. Экспозиция максимально погружает гостя в историю, настоящее и будущее арктического региона. "На нашем стенде будут показаны красоты Ямала, ключевые нефтегазовые и инфраструктурные проекты — как действующие, так и перспективные. Расскажем и о выдающихся первооткрывателях, которые приезжали осваивать Ямал из разных уголков страны и внесли огромный вклад в развитие региона, России. Мы хотим показать ниточки, которые связывают нас с каждым уголком нашей Родины", — приводятся в сообщении слова Артюхова. Центральной частью инсталляции станет арт-объект из светодиодных экранов, символизирующий газовое пламя. Зайдя внутрь, каждый посетитель сможет увидеть мультимедийное шоу о прошлом, настоящем и будущем Ямала, а также управлять природными явлениями. Во второй зоне гости смогут совершить путешествие на атомном ледоколе "Ямал", освещая настоящим прожектором события из далекого и недавнего прошлого. Для детей придумали уникальную игру, которая в образовательном формате расскажет, как добывают газ и что с ним происходит потом. "Ямал – это северное сияние, удивительная местная кухня, колорит коренных жителей и нетронутая природа. Вместе с тем, регион сегодня является мощным драйвером промышленного комплекса России. Мы создаем не просто стенд, а интерактивное путешествие на край земли. Его посетители захотят не просто побывать на Ямале, но и остаться там жить", – цитирует пресс-служба креативного директора студии Radugadesign Юлию Жидкову.

https://ria.ru/20231020/zayavu-1904139535.html

https://ria.ru/20231019/yamal-1903955720.html

ямал

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, москва, дмитрий артюхов