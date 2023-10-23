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Кирилл Вышинский назначен главным редактором радио Sputnik - РИА Новости, 23.10.2023
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09:38 23.10.2023 (обновлено: 13:18 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/vyshinskiy-1904594590.html
Кирилл Вышинский назначен главным редактором радио Sputnik
Кирилл Вышинский назначен главным редактором радио Sputnik - РИА Новости, 23.10.2023
Кирилл Вышинский назначен главным редактором радио Sputnik
Известный журналист, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский назначен главным редактором радио... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T09:38
2023-10-23T13:18
медиа - общество
кирилл вышинский
общество
новости агентства
москва
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Известный журналист, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский назначен главным редактором радио Sputnik. &quot;Радио Sputnik в свое время сделало очень дерзкий шаг из интернета в радиоэфир и доказало, что может быть интересным широкой аудитории радио. Сплоченный и очень работоспособный коллектив, интересные авторы программ — все это задает высокую планку и позволяет ставить серьезные задачи по завоеванию новых высот. К ним мы и будем идти вместе&quot;, — рассказал он.До последнего времени Вышинский занимал пост исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня".Кирилл Вышинский родился 9 февраля 1967 года в Днепропетровске, окончил филологический факультет Днепропетровского государственного университета. Профессиональной журналистикой занимается почти 30 лет, работал на телевидении, радио, в газетах, интернет-СМИ. В 2006-2014 годы был собкором ВГТРК на Украине, с 2014 по 2018 год — главным редактором интернет-портала РИА Новости Украина.В мае 2018 года его задержали сотрудники Службы безопасности Украины по обвинению в государственной измене. Два дня спустя Херсонский городской суд его арестовал. Суд восемь раз продлевал журналисту меру пресечения в виде содержания под стражей.28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи, 7 сентября прибыл в Москву. На Украине обвинение против него до сих пор не снято.Кирилл Вышинский награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени и премией правительства.Радио Sputnik — самая цитируемая радиостанция России начиная с 2021 года. На сайте и в мобильном приложении радио Sputnik можно слушать прямой эфир и найти все ранее вышедшие программы (подкасты), также там публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым темам в России и мире. С марта 2022 года радио Sputnik работает в FM — на частотах 91,2 МГц в Москве и 91,5 МГц в Санкт-Петербурге. Sputnik стабильно лидирует в рейтингах цитируемости по версии компании "Медиалогия".
https://ria.ru/20231012/smi-1902302450.html
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Новости
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медиа - общество, кирилл вышинский, общество, новости агентства, москва
Медиа - Общество, Кирилл Вышинский, Общество, Новости агентства, Москва
Кирилл Вышинский назначен главным редактором радио Sputnik

Известный журналист Кирилл Вышинский назначен главным редактором радио Sputnik

© РИА НовостиЖурналист, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский
Журналист, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости
Журналист, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Известный журналист, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский назначен главным редактором радио Sputnik.
«

"Радио Sputnik в свое время сделало очень дерзкий шаг из интернета в радиоэфир и доказало, что может быть интересным широкой аудитории радио. Сплоченный и очень работоспособный коллектив, интересные авторы программ — все это задает высокую планку и позволяет ставить серьезные задачи по завоеванию новых высот. К ним мы и будем идти вместе", — рассказал он.

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До последнего времени Вышинский занимал пост исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня".
Кирилл Вышинский родился 9 февраля 1967 года в Днепропетровске, окончил филологический факультет Днепропетровского государственного университета. Профессиональной журналистикой занимается почти 30 лет, работал на телевидении, радио, в газетах, интернет-СМИ. В 2006-2014 годы был собкором ВГТРК на Украине, с 2014 по 2018 год — главным редактором интернет-портала РИА Новости Украина.
В мае 2018 года его задержали сотрудники Службы безопасности Украины по обвинению в государственной измене. Два дня спустя Херсонский городской суд его арестовал. Суд восемь раз продлевал журналисту меру пресечения в виде содержания под стражей.
28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи, 7 сентября прибыл в Москву. На Украине обвинение против него до сих пор не снято.
Кирилл Вышинский награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени и премией правительства.
Радио Sputnik — самая цитируемая радиостанция России начиная с 2021 года. На сайте и в мобильном приложении радио Sputnik можно слушать прямой эфир и найти все ранее вышедшие программы (подкасты), также там публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым темам в России и мире. С марта 2022 года радио Sputnik работает в FM — на частотах 91,2 МГц в Москве и 91,5 МГц в Санкт-Петербурге. Sputnik стабильно лидирует в рейтингах цитируемости по версии компании "Медиалогия".
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Медиа - ОбществоКирилл ВышинскийОбществоНовости агентстваМосква
 
 
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