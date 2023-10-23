Кирилл Вышинский назначен главным редактором радио Sputnik
Известный журналист Кирилл Вышинский назначен главным редактором радио Sputnik
© РИА НовостиЖурналист, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский
Журналист, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Известный журналист, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский назначен главным редактором радио Sputnik.
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"Радио Sputnik в свое время сделало очень дерзкий шаг из интернета в радиоэфир и доказало, что может быть интересным широкой аудитории радио. Сплоченный и очень работоспособный коллектив, интересные авторы программ — все это задает высокую планку и позволяет ставить серьезные задачи по завоеванию новых высот. К ним мы и будем идти вместе", — рассказал он.
До последнего времени Вышинский занимал пост исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня".
Кирилл Вышинский родился 9 февраля 1967 года в Днепропетровске, окончил филологический факультет Днепропетровского государственного университета. Профессиональной журналистикой занимается почти 30 лет, работал на телевидении, радио, в газетах, интернет-СМИ. В 2006-2014 годы был собкором ВГТРК на Украине, с 2014 по 2018 год — главным редактором интернет-портала РИА Новости Украина.
В мае 2018 года его задержали сотрудники Службы безопасности Украины по обвинению в государственной измене. Два дня спустя Херсонский городской суд его арестовал. Суд восемь раз продлевал журналисту меру пресечения в виде содержания под стражей.
28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи, 7 сентября прибыл в Москву. На Украине обвинение против него до сих пор не снято.
Кирилл Вышинский награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени и премией правительства.
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