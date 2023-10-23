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ВТБ в декабре проведет инвестиционный форум "Россия зовет!" - РИА Новости, 23.10.2023
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13:08 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/vtb-1904640757.html
ВТБ в декабре проведет инвестиционный форум "Россия зовет!"
ВТБ в декабре проведет инвестиционный форум "Россия зовет!" - РИА Новости, 23.10.2023
ВТБ в декабре проведет инвестиционный форум "Россия зовет!"
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет" пройдет 7-8 декабря в Москве, в нем примут участие в том числе инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:08
2023-10-23T13:08
россия
москва
китай
индия
втб
россия зовет!
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости/Прайм. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет" пройдет 7-8 декабря в Москве, в нем примут участие в том числе инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии, сообщила пресс-служба банка. Мероприятие пройдет в очном формате. Инвестиционный форум проводится с 2009 года. В прошлом году данный форум не состоялся, а в 2021 году прошел в онлайн-формате. "Четырнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" состоится 7-8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". Участниками и гостями форума станут представители органов власти, российского делового сообщества, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество", - сказано в сообщении. Указывается также, что впервые в рамках форума пройдут эксклюзивные закрытые встречи с участием розничных инвесторов.
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россия, москва, китай, индия, втб, россия зовет!
Россия, Москва, Китай, Индия, ВТБ, Россия зовет!

ВТБ в декабре проведет инвестиционный форум "Россия зовет!"

© Григорий СысоевЕжегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет!
© Григорий Сысоев
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!". Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости/Прайм. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет" пройдет 7-8 декабря в Москве, в нем примут участие в том числе инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии, сообщила пресс-служба банка.
Мероприятие пройдет в очном формате. Инвестиционный форум проводится с 2009 года. В прошлом году данный форум не состоялся, а в 2021 году прошел в онлайн-формате.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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19 октября, 15:36
"Четырнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" состоится 7-8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". Участниками и гостями форума станут представители органов власти, российского делового сообщества, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество", - сказано в сообщении.
Указывается также, что впервые в рамках форума пройдут эксклюзивные закрытые встречи с участием розничных инвесторов.
 
РоссияМоскваКитайИндияВТБРоссия зовет!
 
 
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