https://ria.ru/20231023/vtb-1904640757.html

ВТБ в декабре проведет инвестиционный форум "Россия зовет!"

ВТБ в декабре проведет инвестиционный форум "Россия зовет!" - РИА Новости, 23.10.2023

ВТБ в декабре проведет инвестиционный форум "Россия зовет!"

Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет" пройдет 7-8 декабря в Москве, в нем примут участие в том числе инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:08

2023-10-23T13:08

2023-10-23T13:08

россия

москва

китай

индия

втб

россия зовет!

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости/Прайм. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет" пройдет 7-8 декабря в Москве, в нем примут участие в том числе инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии, сообщила пресс-служба банка. Мероприятие пройдет в очном формате. Инвестиционный форум проводится с 2009 года. В прошлом году данный форум не состоялся, а в 2021 году прошел в онлайн-формате. "Четырнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" состоится 7-8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". Участниками и гостями форума станут представители органов власти, российского делового сообщества, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество", - сказано в сообщении. Указывается также, что впервые в рамках форума пройдут эксклюзивные закрытые встречи с участием розничных инвесторов.

https://ria.ru/20231019/vtb-1903874097.html

россия

москва

китай

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, москва, китай, индия, втб, россия зовет!