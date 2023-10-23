https://ria.ru/20231023/vsu-1904605537.html

Ежедневно. Командир ВСУ раскрыл страшные подробности с передовой

Ежедневно. Командир ВСУ раскрыл страшные подробности с передовой - РИА Новости, 23.10.2023

Ежедневно. Командир ВСУ раскрыл страшные подробности с передовой

В украинской армии ощущается острая нехватка солдат, поэтому мобилизация должна стать более массовой и жесткой, приводит слова командира роты Владислава Шевчука РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T10:57

2023-10-23T10:57

2023-10-23T17:03

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В украинской армии ощущается острая нехватка солдат, поэтому мобилизация должна стать более массовой и жесткой, приводит слова командира роты Владислава Шевчука издание Страна.ua."Не хватает людей. Солдаты заканчиваются ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет", — сказал он.Командир подчеркнул, что каждый, кто называет себя украинским гражданином или гражданкой, обязан служить.Кроме того, он одобрил жестокие мобилизационные меры, заявив, что не собирается защищать уклонистов.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны.Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.Как отмечал президент России Владимир Путин, на Украине волна за волной проходит насильственная мобилизация.

https://ria.ru/20230803/vsu-1887919505.html

https://ria.ru/20231016/azarov-1902993258.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины