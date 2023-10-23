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Ежедневно. Командир ВСУ раскрыл страшные подробности с передовой - РИА Новости, 23.10.2023
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10:57 23.10.2023 (обновлено: 17:03 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/vsu-1904605537.html
Ежедневно. Командир ВСУ раскрыл страшные подробности с передовой
Ежедневно. Командир ВСУ раскрыл страшные подробности с передовой - РИА Новости, 23.10.2023
Ежедневно. Командир ВСУ раскрыл страшные подробности с передовой
В украинской армии ощущается острая нехватка солдат, поэтому мобилизация должна стать более массовой и жесткой, приводит слова командира роты Владислава Шевчука РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:57
2023-10-23T17:03
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В украинской армии ощущается острая нехватка солдат, поэтому мобилизация должна стать более массовой и жесткой, приводит слова командира роты Владислава Шевчука издание Страна.ua."Не хватает людей. Солдаты заканчиваются ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет", — сказал он.Командир подчеркнул, что каждый, кто называет себя украинским гражданином или гражданкой, обязан служить.Кроме того, он одобрил жестокие мобилизационные меры, заявив, что не собирается защищать уклонистов.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны.Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.Как отмечал президент России Владимир Путин, на Украине волна за волной проходит насильственная мобилизация.
https://ria.ru/20230803/vsu-1887919505.html
https://ria.ru/20231016/azarov-1902993258.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Ежедневно. Командир ВСУ раскрыл страшные подробности с передовой

Командир роты ВСУ Шевчук заявил о нехватке солдат и призвал усилить мобилизацию

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В украинской армии ощущается острая нехватка солдат, поэтому мобилизация должна стать более массовой и жесткой, приводит слова командира роты Владислава Шевчука издание Страна.ua.
"Не хватает людей. Солдаты заканчиваются ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет", — сказал он.
Командир подчеркнул, что каждый, кто называет себя украинским гражданином или гражданкой, обязан служить.
Кроме того, он одобрил жестокие мобилизационные меры, заявив, что не собирается защищать уклонистов.
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На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны.
Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
Как отмечал президент России Владимир Путин, на Украине волна за волной проходит насильственная мобилизация.
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