https://ria.ru/20231023/vsu-1904605537.html
Ежедневно. Командир ВСУ раскрыл страшные подробности с передовой
Ежедневно. Командир ВСУ раскрыл страшные подробности с передовой - РИА Новости, 23.10.2023
Ежедневно. Командир ВСУ раскрыл страшные подробности с передовой
В украинской армии ощущается острая нехватка солдат, поэтому мобилизация должна стать более массовой и жесткой, приводит слова командира роты Владислава Шевчука РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:57
2023-10-23T10:57
2023-10-23T17:03
в мире
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В украинской армии ощущается острая нехватка солдат, поэтому мобилизация должна стать более массовой и жесткой, приводит слова командира роты Владислава Шевчука издание Страна.ua."Не хватает людей. Солдаты заканчиваются ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет", — сказал он.Командир подчеркнул, что каждый, кто называет себя украинским гражданином или гражданкой, обязан служить.Кроме того, он одобрил жестокие мобилизационные меры, заявив, что не собирается защищать уклонистов.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны.Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.Как отмечал президент России Владимир Путин, на Украине волна за волной проходит насильственная мобилизация.
https://ria.ru/20230803/vsu-1887919505.html
https://ria.ru/20231016/azarov-1902993258.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884995334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df84d32a613c6e5a450615ea33a619e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Ежедневно. Командир ВСУ раскрыл страшные подробности с передовой
Командир роты ВСУ Шевчук заявил о нехватке солдат и призвал усилить мобилизацию
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
В украинской армии ощущается острая нехватка солдат, поэтому мобилизация должна стать более массовой и жесткой, приводит слова командира роты Владислава Шевчука издание Страна.ua
.
"Не хватает людей. Солдаты заканчиваются ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет", — сказал он.
Командир подчеркнул, что каждый, кто называет себя украинским гражданином или гражданкой, обязан служить.
Кроме того, он одобрил жестокие мобилизационные меры, заявив, что не собирается защищать уклонистов.
Многое замалчивается. Солдат ВСУ выдал страшные подробности с фронта
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны.
Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
Как отмечал президент России Владимир Путин, на Украине волна за волной проходит насильственная мобилизация.
Украину массово покидают даже призывники с "белыми билетами", заявил Азаров