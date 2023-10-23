Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 23.10.2023 (обновлено: 12:44 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/vstrecha-1904634282.html
Путин проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии
Путин проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 23.10.2023
Путин проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии
Президент России Владимир Путин в понедельник пообщается с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым и, возможно, проведет международный... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:42
2023-10-23T12:44
политика
россия
казбек коков
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802199212_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_a0ef642a01f445f1a1c5256c6a669a23.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник пообщается с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым и, возможно, проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "На докладе сегодня глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, президент продолжает заниматься региональной проблематикой. Возможно, во второй половине дня президент проведет международный телефонный разговор и в течение дня различные встречи, а также внутренние совещания", - сказал Песков журналистам.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802199212_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_e366c839f3dc03ff3aa6601c59065ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, казбек коков, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Казбек Коков, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии

Путин примет доклад главы КБР Кокова и проведет медждународный разговор

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник пообщается с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым и, возможно, проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"На докладе сегодня глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, президент продолжает заниматься региональной проблематикой. Возможно, во второй половине дня президент проведет международный телефонный разговор и в течение дня различные встречи, а также внутренние совещания", - сказал Песков журналистам.
 
ПолитикаРоссияКазбек КоковДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала