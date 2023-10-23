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Путин проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии
Путин проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 23.10.2023
Путин проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии
Президент России Владимир Путин в понедельник пообщается с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым и, возможно, проведет международный... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:42
2023-10-23T12:42
2023-10-23T12:44
политика
россия
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дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник пообщается с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым и, возможно, проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "На докладе сегодня глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, президент продолжает заниматься региональной проблематикой. Возможно, во второй половине дня президент проведет международный телефонный разговор и в течение дня различные встречи, а также внутренние совещания", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, казбек коков, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Казбек Коков, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии
Путин примет доклад главы КБР Кокова и проведет медждународный разговор