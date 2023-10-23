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Путин проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии

Путин проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 23.10.2023

Путин проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии

Президент России Владимир Путин в понедельник пообщается с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым и, возможно, проведет международный... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:42

2023-10-23T12:42

2023-10-23T12:44

политика

россия

казбек коков

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник пообщается с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым и, возможно, проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "На докладе сегодня глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, президент продолжает заниматься региональной проблематикой. Возможно, во второй половине дня президент проведет международный телефонный разговор и в течение дня различные встречи, а также внутренние совещания", - сказал Песков журналистам.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, казбек коков, дмитрий песков, владимир путин