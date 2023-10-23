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Признаков "большой войны" на Ближнем Востоке нет, заявил Джон Кирби - РИА Новости, 23.10.2023
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15:24 23.10.2023 (обновлено: 15:36 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/vostok-1904690991.html
Признаков "большой войны" на Ближнем Востоке нет, заявил Джон Кирби
Признаков "большой войны" на Ближнем Востоке нет, заявил Джон Кирби - РИА Новости, 23.10.2023
Признаков "большой войны" на Ближнем Востоке нет, заявил Джон Кирби
США не видят признаков того, что "крупный игрок" настроен на серьезную эскалацию на Ближнем Востоке, несмотря на ряд "вызывающих обеспокоенность атак" на... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:24
2023-10-23T15:36
ближний восток
сша
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ирак
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. США не видят признаков того, что "крупный игрок" настроен на серьезную эскалацию на Ближнем Востоке, несмотря на ряд "вызывающих обеспокоенность атак" на американские силы в регионе, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Прямо сейчас мы не наблюдаем признаков того, что крупный игрок стремится к крупной эскалации", - сказал он в эфире телеканала CNN.Кирби добавил, что после "ряда вызывающих обеспокоенность атак" США предпринимают необходимые меры для защиты своих войск на земле, особенно в Ираке и Сирии."Вы видели, что мы направляем в регион дополнительные военные средства. Мы следим за этим очень и очень пристально", - сказал он.
https://ria.ru/20231023/gaza-1904666671.html
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ближний восток, сша, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ирак, джон кирби
Ближний Восток, США, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ирак, Джон Кирби
Признаков "большой войны" на Ближнем Востоке нет, заявил Джон Кирби

Кирби заявил, что не видит признаков большой войны на Ближнем Востоке

© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. США не видят признаков того, что "крупный игрок" настроен на серьезную эскалацию на Ближнем Востоке, несмотря на ряд "вызывающих обеспокоенность атак" на американские силы в регионе, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«
"Прямо сейчас мы не наблюдаем признаков того, что крупный игрок стремится к крупной эскалации", - сказал он в эфире телеканала CNN.
Кирби добавил, что после "ряда вызывающих обеспокоенность атак" США предпринимают необходимые меры для защиты своих войск на земле, особенно в Ираке и Сирии.
"Вы видели, что мы направляем в регион дополнительные военные средства. Мы следим за этим очень и очень пристально", - сказал он.
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Ближний ВостокСШАВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИракДжон Кирби
 
 
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