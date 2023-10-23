https://ria.ru/20231023/vostok-1904690991.html

Признаков "большой войны" на Ближнем Востоке нет, заявил Джон Кирби

Признаков "большой войны" на Ближнем Востоке нет, заявил Джон Кирби - РИА Новости, 23.10.2023

Признаков "большой войны" на Ближнем Востоке нет, заявил Джон Кирби

США не видят признаков того, что "крупный игрок" настроен на серьезную эскалацию на Ближнем Востоке, несмотря на ряд "вызывающих обеспокоенность атак" на... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:24

2023-10-23T15:24

2023-10-23T15:36

ближний восток

сша

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ирак

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. США не видят признаков того, что "крупный игрок" настроен на серьезную эскалацию на Ближнем Востоке, несмотря на ряд "вызывающих обеспокоенность атак" на американские силы в регионе, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Прямо сейчас мы не наблюдаем признаков того, что крупный игрок стремится к крупной эскалации", - сказал он в эфире телеканала CNN.Кирби добавил, что после "ряда вызывающих обеспокоенность атак" США предпринимают необходимые меры для защиты своих войск на земле, особенно в Ираке и Сирии."Вы видели, что мы направляем в регион дополнительные военные средства. Мы следим за этим очень и очень пристально", - сказал он.

https://ria.ru/20231023/gaza-1904666671.html

ближний восток

сша

ирак

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ближний восток, сша, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ирак, джон кирби