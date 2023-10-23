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В Госдуме призвали запретить въезд экс-послу Израиля в России на 50 лет
В Госдуме призвали запретить въезд экс-послу Израиля в России на 50 лет - РИА Новости, 23.10.2023
В Госдуме призвали запретить въезд экс-послу Израиля в России на 50 лет
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что экс-послу Израиля в РФ Аркадию Мильману нужно публично запретить въезд в страну на 50 лет за высказывания РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:09
2023-10-23T14:09
2023-10-23T15:56
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что экс-послу Израиля в РФ Аркадию Мильману нужно публично запретить въезд в страну на 50 лет за высказывания о бурятах. Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал в своем Telegram-канале расистские высказывания экс-посла Израиля Аркадия Мильмана. В видео, опубликованном Цыденовым, Мильман высказался о бурятах как о не людях, а животных "с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг". Он отметил израильскую медицину как одну из лучших в мире и предложил принять Мильмана на принудительное лечение. "Считаю, что Мильману нужно публично запретить въезд в страну на 50 лет. Такое возможно в соответствии с законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Данное ограничение действует даже в случае смены фамилии, имени или отчества. Получить подобный "бан" можно постановлением правоохранительных органов", - сказал Хамзаев.
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Бывший посол Израиля в России о палестинском населении сектора Газа
Бывший посол Израиля в России о палестинском населении сектора Газа
2023-10-23T14:09
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израиль, россия, алексей цыденов, султан хамзаев, госдума рф
Израиль, Россия, Алексей Цыденов, Султан Хамзаев, Госдума РФ
В Госдуме призвали запретить въезд экс-послу Израиля в России на 50 лет
Депутат: экс-послу Израиля в РФ нужно закрыть въезд на 50 лет за слова о бурятах