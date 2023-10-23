https://ria.ru/20231023/usa-1904588251.html

В США автомобиль протаранил пропалестинскую акцию

В США автомобиль протаранил пропалестинскую акцию - РИА Новости, 23.10.2023

В США автомобиль протаранил пропалестинскую акцию

Водитель автомобиля протаранил пропалестинскую забастовку в американском городе Миннеаполис в штате Миннесота, данных о пострадавших к настоящему времени нет,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T08:56

2023-10-23T08:56

2023-10-23T08:56

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Водитель автомобиля протаранил пропалестинскую забастовку в американском городе Миннеаполис в штате Миннесота, данных о пострадавших к настоящему времени нет, сообщает издание Newsweek со ссылкой на местную полицию. Как сообщает издание со ссылкой на организаторов протеста, в воскресной акции приняли участие около пяти тысяч человек, которые легли на дорогу, изображая мертвых, в память о погибших мирных палестинцах. "Многочисленные свидетели сообщали о транспортном средстве, которое въехало в толпу, один звонивший сообщил о звуке выстрела", - приводит издание информацию от местных полицейских. Отмечается, что на данный момент сведений о пострадавших не поступало, водитель автомобиля арестован не был.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, миннеаполис, миннесота, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина