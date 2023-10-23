https://ria.ru/20231023/usa-1904588251.html
В США автомобиль протаранил пропалестинскую акцию
В США автомобиль протаранил пропалестинскую акцию - РИА Новости, 23.10.2023
В США автомобиль протаранил пропалестинскую акцию
Водитель автомобиля протаранил пропалестинскую забастовку в американском городе Миннеаполис в штате Миннесота, данных о пострадавших к настоящему времени нет,... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T08:56
2023-10-23T08:56
2023-10-23T08:56
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миннеаполис
миннесота
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Водитель автомобиля протаранил пропалестинскую забастовку в американском городе Миннеаполис в штате Миннесота, данных о пострадавших к настоящему времени нет, сообщает издание Newsweek со ссылкой на местную полицию. Как сообщает издание со ссылкой на организаторов протеста, в воскресной акции приняли участие около пяти тысяч человек, которые легли на дорогу, изображая мертвых, в память о погибших мирных палестинцах. "Многочисленные свидетели сообщали о транспортном средстве, которое въехало в толпу, один звонивший сообщил о звуке выстрела", - приводит издание информацию от местных полицейских. Отмечается, что на данный момент сведений о пострадавших не поступало, водитель автомобиля арестован не был.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миннеаполис, миннесота, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Миннеаполис, Миннесота, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
В США автомобиль протаранил пропалестинскую акцию
Newsweek: машина въехала в толпу людей на пропалестинской акции в Миннеаполисе