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В США автомобиль протаранил пропалестинскую акцию - РИА Новости, 23.10.2023
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08:56 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/usa-1904588251.html
В США автомобиль протаранил пропалестинскую акцию
В США автомобиль протаранил пропалестинскую акцию - РИА Новости, 23.10.2023
В США автомобиль протаранил пропалестинскую акцию
Водитель автомобиля протаранил пропалестинскую забастовку в американском городе Миннеаполис в штате Миннесота, данных о пострадавших к настоящему времени нет,... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T08:56
2023-10-23T08:56
в мире
миннеаполис
миннесота
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Водитель автомобиля протаранил пропалестинскую забастовку в американском городе Миннеаполис в штате Миннесота, данных о пострадавших к настоящему времени нет, сообщает издание Newsweek со ссылкой на местную полицию. Как сообщает издание со ссылкой на организаторов протеста, в воскресной акции приняли участие около пяти тысяч человек, которые легли на дорогу, изображая мертвых, в память о погибших мирных палестинцах. "Многочисленные свидетели сообщали о транспортном средстве, которое въехало в толпу, один звонивший сообщил о звуке выстрела", - приводит издание информацию от местных полицейских. Отмечается, что на данный момент сведений о пострадавших не поступало, водитель автомобиля арестован не был.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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в мире, миннеаполис, миннесота, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Миннеаполис, Миннесота, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
В США автомобиль протаранил пропалестинскую акцию

Newsweek: машина въехала в толпу людей на пропалестинской акции в Миннеаполисе

© AP Photo / Muhammed MuheisenНациональный флаг Палестины
Национальный флаг Палестины - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Muhammed Muheisen
Национальный флаг Палестины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Водитель автомобиля протаранил пропалестинскую забастовку в американском городе Миннеаполис в штате Миннесота, данных о пострадавших к настоящему времени нет, сообщает издание Newsweek со ссылкой на местную полицию.
Как сообщает издание со ссылкой на организаторов протеста, в воскресной акции приняли участие около пяти тысяч человек, которые легли на дорогу, изображая мертвых, в память о погибших мирных палестинцах.
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"Многочисленные свидетели сообщали о транспортном средстве, которое въехало в толпу, один звонивший сообщил о звуке выстрела", - приводит издание информацию от местных полицейских.
Отмечается, что на данный момент сведений о пострадавших не поступало, водитель автомобиля арестован не был.
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В миреМиннеаполисМиннесотаСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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