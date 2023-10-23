Рейтинг@Mail.ru
На Украине призвали изменить приказ о годности к службе людей с ампутациями - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:50 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904791412.html
На Украине призвали изменить приказ о годности к службе людей с ампутациями
На Украине призвали изменить приказ о годности к службе людей с ампутациями - РИА Новости, 23.10.2023
На Украине призвали изменить приказ о годности к службе людей с ампутациями
Жена украинского военного Ольга Щербак призвала минобороны страны изменить приказ, согласно которому люди с ампутациями признаются на Украине ограниченно... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T19:50
2023-10-23T19:50
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
верховная рада украины
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Жена украинского военного Ольга Щербак призвала минобороны страны изменить приказ, согласно которому люди с ампутациями признаются на Украине ограниченно годными к военной службе, пишет в понедельник украинское издание "Страна".По данным издания, мужа Щербак признали ограниченно годным после ампутации ноги, по ее словам, это регулируется приказом минобороны Украины №402. В документе, опубликованном на сайте Верховной рады, указано, что человек с односторонней ампутационной культей верхней конечности на любом уровне, а также с односторонней ампутационной культей нижней конечности ниже уровня верхней трети голени считается ограничено годным в военное время. "Почему людям с инвалидностью не дают выбор? Какая разница, сколько ноги нет? Ее все равно нет! Смените уже законы, не надо издеваться над нашими защитниками. Я обращаюсь от многих военных с инвалидностью, которые готовы отрезать себе ноги повыше, чтобы только больше не вести службу. Я не преувеличиваю. Так и есть. И это уже ад. Ад в середине нашего государства", - пишет Ольга Щербак на странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231023/vsu-1904605537.html
https://ria.ru/20230803/vsu-1887919505.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:117:2067:1667_1920x0_80_0_0_f6f4649ffd49351079f5407c4c527c2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, верховная рада украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Россия, Украина
На Украине призвали изменить приказ о годности к службе людей с ампутациями

Жена солдата ВСУ призвала изменить приказ о годности к службе людей с ампутацией

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Жена украинского военного Ольга Щербак призвала минобороны страны изменить приказ, согласно которому люди с ампутациями признаются на Украине ограниченно годными к военной службе, пишет в понедельник украинское издание "Страна".
По данным издания, мужа Щербак признали ограниченно годным после ампутации ноги, по ее словам, это регулируется приказом минобороны Украины №402.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Ежедневно. Командир ВСУ раскрыл страшные подробности с передовой
23 октября, 10:57
В документе, опубликованном на сайте Верховной рады, указано, что человек с односторонней ампутационной культей верхней конечности на любом уровне, а также с односторонней ампутационной культей нижней конечности ниже уровня верхней трети голени считается ограничено годным в военное время.
"Почему людям с инвалидностью не дают выбор? Какая разница, сколько ноги нет? Ее все равно нет! Смените уже законы, не надо издеваться над нашими защитниками. Я обращаюсь от многих военных с инвалидностью, которые готовы отрезать себе ноги повыше, чтобы только больше не вести службу. Я не преувеличиваю. Так и есть. И это уже ад. Ад в середине нашего государства", - пишет Ольга Щербак на странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Многое замалчивается. Солдат ВСУ выдал страшные подробности с фронта
3 августа, 10:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала