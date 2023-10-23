https://ria.ru/20231023/ukraina-1904791412.html

На Украине призвали изменить приказ о годности к службе людей с ампутациями

На Украине призвали изменить приказ о годности к службе людей с ампутациями - РИА Новости, 23.10.2023

На Украине призвали изменить приказ о годности к службе людей с ампутациями

Жена украинского военного Ольга Щербак призвала минобороны страны изменить приказ, согласно которому люди с ампутациями признаются на Украине ограниченно... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T19:50

2023-10-23T19:50

2023-10-23T19:50

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

верховная рада украины

россия

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Жена украинского военного Ольга Щербак призвала минобороны страны изменить приказ, согласно которому люди с ампутациями признаются на Украине ограниченно годными к военной службе, пишет в понедельник украинское издание "Страна".По данным издания, мужа Щербак признали ограниченно годным после ампутации ноги, по ее словам, это регулируется приказом минобороны Украины №402. В документе, опубликованном на сайте Верховной рады, указано, что человек с односторонней ампутационной культей верхней конечности на любом уровне, а также с односторонней ампутационной культей нижней конечности ниже уровня верхней трети голени считается ограничено годным в военное время. "Почему людям с инвалидностью не дают выбор? Какая разница, сколько ноги нет? Ее все равно нет! Смените уже законы, не надо издеваться над нашими защитниками. Я обращаюсь от многих военных с инвалидностью, которые готовы отрезать себе ноги повыше, чтобы только больше не вести службу. Я не преувеличиваю. Так и есть. И это уже ад. Ад в середине нашего государства", - пишет Ольга Щербак на странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231023/vsu-1904605537.html

https://ria.ru/20230803/vsu-1887919505.html

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владимир зеленский, верховная рада украины, россия, украина