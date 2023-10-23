На Украине призвали изменить приказ о годности к службе людей с ампутациями
Жена солдата ВСУ призвала изменить приказ о годности к службе людей с ампутацией
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Жена украинского военного Ольга Щербак призвала минобороны страны изменить приказ, согласно которому люди с ампутациями признаются на Украине ограниченно годными к военной службе, пишет в понедельник украинское издание "Страна".
По данным издания, мужа Щербак признали ограниченно годным после ампутации ноги, по ее словам, это регулируется приказом минобороны Украины №402.
В документе, опубликованном на сайте Верховной рады, указано, что человек с односторонней ампутационной культей верхней конечности на любом уровне, а также с односторонней ампутационной культей нижней конечности ниже уровня верхней трети голени считается ограничено годным в военное время.
"Почему людям с инвалидностью не дают выбор? Какая разница, сколько ноги нет? Ее все равно нет! Смените уже законы, не надо издеваться над нашими защитниками. Я обращаюсь от многих военных с инвалидностью, которые готовы отрезать себе ноги повыше, чтобы только больше не вести службу. Я не преувеличиваю. Так и есть. И это уже ад. Ад в середине нашего государства", - пишет Ольга Щербак на странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.