https://ria.ru/20231023/ukraina-1904769096.html

Киев принудительно вывезет детей с подконтрольной части Херсонской области

Киев принудительно вывезет детей с подконтрольной части Херсонской области - РИА Новости, 23.10.2023

Киев принудительно вывезет детей с подконтрольной части Херсонской области

Власти Украины намерены принудительно вывезти семьи с детьми из ряда населенных пунктов, расположенных на подконтрольной Киеву территории Херсонской области,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T18:33

2023-10-23T18:33

2023-10-23T18:38

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

украина

россия

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831694540_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fe7534e89f2d075d204e126d6f5009c5.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Власти Украины намерены принудительно вывезти семьи с детьми из ряда населенных пунктов, расположенных на подконтрольной Киеву территории Херсонской области, сообщил в понедельник назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. "Многие дети остаются в общинах, где неблагоприятная ситуация с безопасностью. Родители отказываются вывозить детей. Принято решение об обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми. Есть соответствующий проект приказа. Этот шаг согласован с военными", - написал Прокудин. Он отметил, что речь идет, в частности, о таких прифронтовых населенных пунктах, как: Дудчаны, Качкаровка, Миловое, Новокаиры, Золотая Балка, Михайловка, Осокоровка, город Берислав, Змиевка, Новоберислав, Тягинка, Бургунка, Львово, Николаевка, Одрадокаменка, Ольговка, Красный Маяк, Весёлое, Казацкое, Антоновка, Камышаны, Садовое и Приозёрное. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.

https://ria.ru/20230317/yazyk-1858734390.html

херсонская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, херсонская область , украина, россия, ситуация в днр и лнр