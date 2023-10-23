https://ria.ru/20231023/ukraina-1904769096.html
Киев принудительно вывезет детей с подконтрольной части Херсонской области
Киев принудительно вывезет детей с подконтрольной части Херсонской области - РИА Новости, 23.10.2023
Киев принудительно вывезет детей с подконтрольной части Херсонской области
Власти Украины намерены принудительно вывезти семьи с детьми из ряда населенных пунктов, расположенных на подконтрольной Киеву территории Херсонской области,... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:33
2023-10-23T18:33
2023-10-23T18:38
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Власти Украины намерены принудительно вывезти семьи с детьми из ряда населенных пунктов, расположенных на подконтрольной Киеву территории Херсонской области, сообщил в понедельник назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. "Многие дети остаются в общинах, где неблагоприятная ситуация с безопасностью. Родители отказываются вывозить детей. Принято решение об обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми. Есть соответствующий проект приказа. Этот шаг согласован с военными", - написал Прокудин. Он отметил, что речь идет, в частности, о таких прифронтовых населенных пунктах, как: Дудчаны, Качкаровка, Миловое, Новокаиры, Золотая Балка, Михайловка, Осокоровка, город Берислав, Змиевка, Новоберислав, Тягинка, Бургунка, Львово, Николаевка, Одрадокаменка, Ольговка, Красный Маяк, Весёлое, Казацкое, Антоновка, Камышаны, Садовое и Приозёрное. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсонская область , украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев принудительно вывезет детей с подконтрольной части Херсонской области
Власти Украины вывезут семьи с детьми с подконтрольной части Херсонской области
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Власти Украины намерены принудительно вывезти семьи с детьми из ряда населенных пунктов, расположенных на подконтрольной Киеву территории Херсонской области, сообщил в понедельник назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале
.
"Многие дети остаются в общинах, где неблагоприятная ситуация с безопасностью. Родители отказываются вывозить детей. Принято решение об обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми. Есть соответствующий проект приказа. Этот шаг согласован с военными", - написал Прокудин. Он отметил, что речь идет, в частности, о таких прифронтовых населенных пунктах, как: Дудчаны, Качкаровка, Миловое, Новокаиры, Золотая Балка, Михайловка, Осокоровка, город Берислав, Змиевка, Новоберислав, Тягинка, Бургунка, Львово, Николаевка, Одрадокаменка, Ольговка, Красный Маяк, Весёлое, Казацкое, Антоновка, Камышаны, Садовое и Приозёрное.
Херсонская область стала субъектом РФ
по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон
, остается под властью Украины.
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