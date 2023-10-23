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МИД Венгрии назвал давление ради вступления Украины в ЕС неприемлемым - РИА Новости, 23.10.2023
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16:34 23.10.2023 (обновлено: 16:52 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904733277.html
МИД Венгрии назвал давление ради вступления Украины в ЕС неприемлемым
МИД Венгрии назвал давление ради вступления Украины в ЕС неприемлемым - РИА Новости, 23.10.2023
МИД Венгрии назвал давление ради вступления Украины в ЕС неприемлемым
Венгрия считает неприемлемым давление на себя со стороны Брюсселя с целью ускорить вступление Украины в ЕС под предлогом "безопасности", поскольку ЕС -... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:34
2023-10-23T16:52
в мире
венгрия
украина
евросоюз
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. Венгрия считает неприемлемым давление на себя со стороны Брюсселя с целью ускорить вступление Украины в ЕС под предлогом "безопасности", поскольку ЕС - политический союз, и обосновывать евроинтеграцию только безопасностью нельзя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы также считаем неприемлемым, что на нас пытаются по причинам безопасности оказывать давление для ускорения вступления Украины в ЕС. ЕС - это не объединение в сфере безопасности, а политико-экономическое (объединение – ред.), так что обосновывать исключительно причинами безопасности будущее членство страны для нас полностью неприемлемо", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Его выступление транслировалось в соцсетях.
https://ria.ru/20231016/ukraina-1902987383.html
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в мире, венгрия, украина, евросоюз, петер сийярто
В мире, Венгрия, Украина, Евросоюз, Петер Сийярто
МИД Венгрии назвал давление ради вступления Украины в ЕС неприемлемым

Сийярто назвал давление на Венгрию ради вступления Украины в ЕС неприемлемым

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. Венгрия считает неприемлемым давление на себя со стороны Брюсселя с целью ускорить вступление Украины в ЕС под предлогом "безопасности", поскольку ЕС - политический союз, и обосновывать евроинтеграцию только безопасностью нельзя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы также считаем неприемлемым, что на нас пытаются по причинам безопасности оказывать давление для ускорения вступления Украины в ЕС. ЕС - это не объединение в сфере безопасности, а политико-экономическое (объединение – ред.), так что обосновывать исключительно причинами безопасности будущее членство страны для нас полностью неприемлемо", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Его выступление транслировалось в соцсетях.
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В миреВенгрияУкраинаЕвросоюзПетер Сийярто
 
 
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