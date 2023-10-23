https://ria.ru/20231023/ukraina-1904733277.html

МИД Венгрии назвал давление ради вступления Украины в ЕС неприемлемым

МИД Венгрии назвал давление ради вступления Украины в ЕС неприемлемым - РИА Новости, 23.10.2023

МИД Венгрии назвал давление ради вступления Украины в ЕС неприемлемым

Венгрия считает неприемлемым давление на себя со стороны Брюсселя с целью ускорить вступление Украины в ЕС под предлогом "безопасности", поскольку ЕС -... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:34

2023-10-23T16:34

2023-10-23T16:52

в мире

венгрия

украина

евросоюз

петер сийярто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b10a417c50b46d085eb3c6052d217ce9.jpg

БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. Венгрия считает неприемлемым давление на себя со стороны Брюсселя с целью ускорить вступление Украины в ЕС под предлогом "безопасности", поскольку ЕС - политический союз, и обосновывать евроинтеграцию только безопасностью нельзя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы также считаем неприемлемым, что на нас пытаются по причинам безопасности оказывать давление для ускорения вступления Украины в ЕС. ЕС - это не объединение в сфере безопасности, а политико-экономическое (объединение – ред.), так что обосновывать исключительно причинами безопасности будущее членство страны для нас полностью неприемлемо", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Его выступление транслировалось в соцсетях.

https://ria.ru/20231016/ukraina-1902987383.html

венгрия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, украина, евросоюз, петер сийярто