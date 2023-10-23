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Сийярто: почти все главы МИД стран ЕС признались в усталости от Украины - РИА Новости, 23.10.2023
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16:26 23.10.2023 (обновлено: 17:43 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904728666.html
Сийярто: почти все главы МИД стран ЕС признались в усталости от Украины
Сийярто: почти все главы МИД стран ЕС признались в усталости от Украины - РИА Новости, 23.10.2023
Сийярто: почти все главы МИД стран ЕС признались в усталости от Украины
Почти все главы МИД стран ЕС на заседании в Люксембурге говорили об усталости общественности от конфликта на Украине, сейчас тема получает все меньше внимания... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:26
2023-10-23T17:43
в мире
люксембург (округ)
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израиль
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 23 окт — РИА Новости. Почти все главы МИД стран ЕС на заседании в Люксембурге говорили об усталости общественности от конфликта на Украине, сейчас тема получает все меньше внимания из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Почти все мои коллеги или очень много коллег употребляли выражение "усталость от Украины", которое означает, что очень тяжело сохранять в общественном мнении и в СМИ интерес к тому, что происходит на Украине", — сказал он журналистам.По словам политика, если все так, как говорят дипломаты, необходимость мирного урегулирования становится еще более очевидной."Многие коллеги также говорили, что конфликт в Израиле плох еще и потому, что Украине достается очень мало внимания. И сегодня мы гораздо дольше говорили о событиях в Израиле, чем об украинских событиях", — отметил глава венгерского ведомства.Он также добавил, что за последние полтора года это было первое заседание глав МИД стран ЕС, где украинский конфликт не был первой темой на повестке дня.Ранее в октябре министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что "видит много усталости" среди западных партнеров Киева. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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в мире, люксембург (округ), украина, израиль, петер сийярто, евросоюз, россия
В мире, Люксембург (округ), Украина, Израиль, Петер Сийярто, Евросоюз, Россия
Сийярто: почти все главы МИД стран ЕС признались в усталости от Украины

Сийярто: в Люксембурге главы МИД стран ЕС говорили об усталости от Украины

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 окт — РИА Новости. Почти все главы МИД стран ЕС на заседании в Люксембурге говорили об усталости общественности от конфликта на Украине, сейчас тема получает все меньше внимания из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Почти все мои коллеги или очень много коллег употребляли выражение "усталость от Украины", которое означает, что очень тяжело сохранять в общественном мнении и в СМИ интерес к тому, что происходит на Украине", — сказал он журналистам.
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По словам политика, если все так, как говорят дипломаты, необходимость мирного урегулирования становится еще более очевидной.
"Многие коллеги также говорили, что конфликт в Израиле плох еще и потому, что Украине достается очень мало внимания. И сегодня мы гораздо дольше говорили о событиях в Израиле, чем об украинских событиях", — отметил глава венгерского ведомства.
Он также добавил, что за последние полтора года это было первое заседание глав МИД стран ЕС, где украинский конфликт не был первой темой на повестке дня.
Ранее в октябре министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что "видит много усталости" среди западных партнеров Киева.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреЛюксембург (округ)УкраинаИзраильПетер СийяртоЕвросоюзРоссия
 
 
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