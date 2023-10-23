https://ria.ru/20231023/ukraina-1904728666.html

Сийярто: почти все главы МИД стран ЕС признались в усталости от Украины

Сийярто: почти все главы МИД стран ЕС признались в усталости от Украины - РИА Новости, 23.10.2023

Сийярто: почти все главы МИД стран ЕС признались в усталости от Украины

Почти все главы МИД стран ЕС на заседании в Люксембурге говорили об усталости общественности от конфликта на Украине, сейчас тема получает все меньше внимания... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:26

2023-10-23T16:26

2023-10-23T17:43

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БУДАПЕШТ, 23 окт — РИА Новости. Почти все главы МИД стран ЕС на заседании в Люксембурге говорили об усталости общественности от конфликта на Украине, сейчас тема получает все меньше внимания из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Почти все мои коллеги или очень много коллег употребляли выражение "усталость от Украины", которое означает, что очень тяжело сохранять в общественном мнении и в СМИ интерес к тому, что происходит на Украине", — сказал он журналистам.По словам политика, если все так, как говорят дипломаты, необходимость мирного урегулирования становится еще более очевидной."Многие коллеги также говорили, что конфликт в Израиле плох еще и потому, что Украине достается очень мало внимания. И сегодня мы гораздо дольше говорили о событиях в Израиле, чем об украинских событиях", — отметил глава венгерского ведомства.Он также добавил, что за последние полтора года это было первое заседание глав МИД стран ЕС, где украинский конфликт не был первой темой на повестке дня.Ранее в октябре министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что "видит много усталости" среди западных партнеров Киева. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20231017/blokada-1903206902.html

люксембург (округ)

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в мире, люксембург (округ), украина, израиль, петер сийярто, евросоюз, россия