https://ria.ru/20231023/ukraina-1904715872.html
ЦРУ оплатило создание нового штаба спецназа ГУР Украины, пишет WP
ЦРУ оплатило создание нового штаба спецназа ГУР Украины, пишет WP - РИА Новости, 23.10.2023
ЦРУ оплатило создание нового штаба спецназа ГУР Украины, пишет WP
ЦРУ оплатило создание нового штаба "спецназа" Главного управления разведки Украины из-за опасений по поводу разведки РФ, пишет газета Washington Post со ссылкой РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:03
2023-10-23T16:03
2023-10-23T16:03
в мире
украина
центральное разведывательное управление (цру)
сша
гур минобороны украины
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ЦРУ оплатило создание нового штаба "спецназа" Главного управления разведки Украины из-за опасений по поводу разведки РФ, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. "ЦРУ оплатило строительство новых зданий штаб-квартиры для военизированного подразделения ГУР "спецназ" и отдельного управления, ответственного за электронный шпионаж", - говорится в сообщении издания. В сообщении газеты также говорится, что ЦРУ помогло Главному управлению разведки МО Украины получить необходимое оборудование, украинцы делились с американцами полученными данными.
https://ria.ru/20231023/most-1904700345.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, центральное разведывательное управление (цру), сша, гур минобороны украины
В мире, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США, ГУР Минобороны Украины
ЦРУ оплатило создание нового штаба спецназа ГУР Украины, пишет WP
WP: ЦРУ оплатило создание штаба спецназа Главного управления разведки Украины