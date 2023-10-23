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ЦРУ оплатило создание нового штаба спецназа ГУР Украины, пишет WP - РИА Новости, 23.10.2023
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16:03 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904715872.html
ЦРУ оплатило создание нового штаба спецназа ГУР Украины, пишет WP
ЦРУ оплатило создание нового штаба спецназа ГУР Украины, пишет WP - РИА Новости, 23.10.2023
ЦРУ оплатило создание нового штаба спецназа ГУР Украины, пишет WP
ЦРУ оплатило создание нового штаба "спецназа" Главного управления разведки Украины из-за опасений по поводу разведки РФ, пишет газета Washington Post со ссылкой РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:03
2023-10-23T16:03
в мире
украина
центральное разведывательное управление (цру)
сша
гур минобороны украины
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ЦРУ оплатило создание нового штаба "спецназа" Главного управления разведки Украины из-за опасений по поводу разведки РФ, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. "ЦРУ оплатило строительство новых зданий штаб-квартиры для военизированного подразделения ГУР "спецназ" и отдельного управления, ответственного за электронный шпионаж", - говорится в сообщении издания. В сообщении газеты также говорится, что ЦРУ помогло Главному управлению разведки МО Украины получить необходимое оборудование, украинцы делились с американцами полученными данными.
https://ria.ru/20231023/most-1904700345.html
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в мире, украина, центральное разведывательное управление (цру), сша, гур минобороны украины
В мире, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США, ГУР Минобороны Украины
ЦРУ оплатило создание нового штаба спецназа ГУР Украины, пишет WP

WP: ЦРУ оплатило создание штаба спецназа Главного управления разведки Украины

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ЦРУ оплатило создание нового штаба "спецназа" Главного управления разведки Украины из-за опасений по поводу разведки РФ, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
«
"ЦРУ оплатило строительство новых зданий штаб-квартиры для военизированного подразделения ГУР "спецназ" и отдельного управления, ответственного за электронный шпионаж", - говорится в сообщении издания.
В сообщении газеты также говорится, что ЦРУ помогло Главному управлению разведки МО Украины получить необходимое оборудование, украинцы делились с американцами полученными данными.
Крымский мост после атаки - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
WP: Киев разрабатывал дроны для удара по Крымскому мосту совместно с ЦРУ
23 октября, 15:41
 
В миреУкраинаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)СШАГУР Минобороны Украины
 
 
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