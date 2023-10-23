https://ria.ru/20231023/ukraina-1904715872.html

ЦРУ оплатило создание нового штаба спецназа ГУР Украины, пишет WP

ЦРУ оплатило создание нового штаба спецназа ГУР Украины, пишет WP - РИА Новости, 23.10.2023

ЦРУ оплатило создание нового штаба спецназа ГУР Украины, пишет WP

ЦРУ оплатило создание нового штаба "спецназа" Главного управления разведки Украины из-за опасений по поводу разведки РФ, пишет газета Washington Post со ссылкой РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:03

2023-10-23T16:03

2023-10-23T16:03

в мире

украина

центральное разведывательное управление (цру)

сша

гур минобороны украины

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ЦРУ оплатило создание нового штаба "спецназа" Главного управления разведки Украины из-за опасений по поводу разведки РФ, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. "ЦРУ оплатило строительство новых зданий штаб-квартиры для военизированного подразделения ГУР "спецназ" и отдельного управления, ответственного за электронный шпионаж", - говорится в сообщении издания. В сообщении газеты также говорится, что ЦРУ помогло Главному управлению разведки МО Украины получить необходимое оборудование, украинцы делились с американцами полученными данными.

https://ria.ru/20231023/most-1904700345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, центральное разведывательное управление (цру), сша, гур минобороны украины