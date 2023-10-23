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"Вынуждены признать". В США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 23.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:35 23.10.2023 (обновлено: 16:26 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904694952.html
"Вынуждены признать". В США сделали неожиданное заявление об Украине
"Вынуждены признать". В США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 23.10.2023
"Вынуждены признать". В США сделали неожиданное заявление об Украине
Соединенные Штаты и их европейские союзники начинают осознавать невозможность победы Украины в конфликте, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:35
2023-10-23T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
украина
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты и их европейские союзники начинают осознавать невозможность победы Украины в конфликте, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в статье для Global Times."Понимая, что боевые действия на Украине носят затяжной характер, Запад вынужден признать маловероятность победы Украины", — пишет он.По мнению эксперта, это связано в том числе с тем, что Россия производит больше боеприпасов, чем Запад, а их себестоимость при этом ниже, чем у натовских аналогов. Такая же тенденция прослеживается и по различным видам вооружений и техники, добавил Берлетик.Кроме того, из-за обострения арабо-израильского конфликта Вашингтон стал также главным военным спонсором Тель-Авива. Берлетик поясняет, что сейчас Белый дом пытается обеспечить Украину и Израиль из уже истощенных запасов и при явно недостаточном уровне производства.&quot;Вероятность того, что США достигнут хотя бы одной из текущих стратегических целей, не говоря уже обо всех, становится все более маловероятной&quot;, — заключил он.Новое обострение противостояния на Ближнем Востоке началось после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904299563.html
https://ria.ru/20231023/zelenskiy-1904577819.html
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в мире, израиль, украина, сша, хамас
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина, США, ХАМАС
"Вынуждены признать". В США сделали неожиданное заявление об Украине

Экс-морпех США Берлетик: Запад вынужден признать маловероятность победы Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты и их европейские союзники начинают осознавать невозможность победы Украины в конфликте, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в статье для Global Times.
"Понимая, что боевые действия на Украине носят затяжной характер, Запад вынужден признать маловероятность победы Украины", — пишет он.
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По мнению эксперта, это связано в том числе с тем, что Россия производит больше боеприпасов, чем Запад, а их себестоимость при этом ниже, чем у натовских аналогов. Такая же тенденция прослеживается и по различным видам вооружений и техники, добавил Берлетик.
Кроме того, из-за обострения арабо-израильского конфликта Вашингтон стал также главным военным спонсором Тель-Авива. Берлетик поясняет, что сейчас Белый дом пытается обеспечить Украину и Израиль из уже истощенных запасов и при явно недостаточном уровне производства.
«

"Вероятность того, что США достигнут хотя бы одной из текущих стратегических целей, не говоря уже обо всех, становится все более маловероятной", — заключил он.

Новое обострение противостояния на Ближнем Востоке началось после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильУкраинаСШАХАМАС
 
 
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