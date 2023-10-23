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"Мы в тупике". Киев запаниковал из-за решений Запада - РИА Новости, 23.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 23.10.2023 (обновлено: 12:56 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904630486.html
"Мы в тупике". Киев запаниковал из-за решений Запада
"Мы в тупике". Киев запаниковал из-за решений Запада - РИА Новости, 23.10.2023
"Мы в тупике". Киев запаниковал из-за решений Запада
Киевские власти раздражает то, что они проигрывают Израилю борьбу за внимание ЕС, заявил журналист Генри Фой в подкасте в газете Financial Times. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:29
2023-10-23T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
евросоюз
украина
киев
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Киевские власти раздражает то, что они проигрывают Израилю борьбу за внимание ЕС, заявил журналист Генри Фой в подкасте в газете Financial Times."В Брюсселе пытаются успокоить Украину и заявить, что про нее не забыли. Но в Киеве раздаются нервные голоса, говорящие, что сейчас все, о чем говорит мир, — это Израиль и Палестина", — сказал он. По мнению журналиста, в краткосрочной перспективе внимание ЕС определенно будет сосредоточено на Ближнем Востоке. "Конфликт между Израилем и Палестиной может перерасти в региональный, а война на Украине зашла в тупик", — заключил он.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231023/putin-1904615788.html
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в мире, евросоюз, украина, киев, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евросоюз, Украина, Киев, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Мы в тупике". Киев запаниковал из-за решений Запада

FT: переключение внимания Европы на Ближний Восток раздражает Украину

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Киевские власти раздражает то, что они проигрывают Израилю борьбу за внимание ЕС, заявил журналист Генри Фой в подкасте в газете Financial Times.
"В Брюсселе пытаются успокоить Украину и заявить, что про нее не забыли. Но в Киеве раздаются нервные голоса, говорящие, что сейчас все, о чем говорит мир, — это Израиль и Палестина", — сказал он.
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По мнению журналиста, в краткосрочной перспективе внимание ЕС определенно будет сосредоточено на Ближнем Востоке.
"Конфликт между Израилем и Палестиной может перерасти в региональный, а война на Украине зашла в тупик", — заключил он.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвросоюзУкраинаКиевОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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