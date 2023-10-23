https://ria.ru/20231023/ukraina-1904630486.html

"Мы в тупике". Киев запаниковал из-за решений Запада

"Мы в тупике". Киев запаниковал из-за решений Запада - РИА Новости, 23.10.2023

"Мы в тупике". Киев запаниковал из-за решений Запада

Киевские власти раздражает то, что они проигрывают Израилю борьбу за внимание ЕС, заявил журналист Генри Фой в подкасте в газете Financial Times. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:29

2023-10-23T12:29

2023-10-23T12:56

специальная военная операция на украине

в мире

евросоюз

украина

киев

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Киевские власти раздражает то, что они проигрывают Израилю борьбу за внимание ЕС, заявил журналист Генри Фой в подкасте в газете Financial Times."В Брюсселе пытаются успокоить Украину и заявить, что про нее не забыли. Но в Киеве раздаются нервные голоса, говорящие, что сейчас все, о чем говорит мир, — это Израиль и Палестина", — сказал он. По мнению журналиста, в краткосрочной перспективе внимание ЕС определенно будет сосредоточено на Ближнем Востоке. "Конфликт между Израилем и Палестиной может перерасти в региональный, а война на Украине зашла в тупик", — заключил он.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231023/putin-1904615788.html

https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html

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в мире, евросоюз, украина, киев, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году