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Боррель призвал глав МИД стран Евросоюза не забывать об Украине - РИА Новости, 23.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:42 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904602972.html
Боррель призвал глав МИД стран Евросоюза не забывать об Украине
Боррель призвал глав МИД стран Евросоюза не забывать об Украине - РИА Новости, 23.10.2023
Боррель призвал глав МИД стран Евросоюза не забывать об Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник перед началом в Люксембурге встречи глав МИД стран Евросоюза призвал "не забывать об Украине". РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:42
2023-10-23T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник перед началом в Люксембурге встречи глав МИД стран Евросоюза призвал "не забывать об Украине". Украинский конфликт в повестке Совета МИД ЕС впервые с февраля прошлого года переместился на второе место, его вытеснило обострение палестино-израильского конфликта. Встречавшие Борреля у зала заседаний в Люксембурге журналисты не задали ему вопросов по Украине. Глава евродипломатии, посвятив основную часть общения с прессой проблеме Ближнего Востока, в конце выступления сам коротко коснулся украинской темы. "Украина. Не забывайте об Украине, не забывайте, что там продолжаются боевые действия, это будет в повестке", - сказал он. Боррель также пунктирно перечислил и другие темы, которые будут обсуждаться министрами: Карабах и борьба с обходом европейских санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Боррель призвал глав МИД стран Евросоюза не забывать об Украине

Боррель перед встречей глав МИД стран Евросоюза призвал не забывать об Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник перед началом в Люксембурге встречи глав МИД стран Евросоюза призвал "не забывать об Украине".
Украинский конфликт в повестке Совета МИД ЕС впервые с февраля прошлого года переместился на второе место, его вытеснило обострение палестино-израильского конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
Чужая война все изменила. Украина унизила Запад и осталась без денег
22 октября, 08:00
Встречавшие Борреля у зала заседаний в Люксембурге журналисты не задали ему вопросов по Украине. Глава евродипломатии, посвятив основную часть общения с прессой проблеме Ближнего Востока, в конце выступления сам коротко коснулся украинской темы. "Украина. Не забывайте об Украине, не забывайте, что там продолжаются боевые действия, это будет в повестке", - сказал он.
Боррель также пунктирно перечислил и другие темы, которые будут обсуждаться министрами: Карабах и борьба с обходом европейских санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Крым и Донбасс Украине уже не вернуть. Запад о чем-то начал догадываться
23 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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