Боррель призвал глав МИД стран Евросоюза не забывать об Украине
Боррель перед встречей глав МИД стран Евросоюза призвал не забывать об Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник перед началом в Люксембурге встречи глав МИД стран Евросоюза призвал "не забывать об Украине".
Украинский конфликт в повестке Совета МИД ЕС впервые с февраля прошлого года переместился на второе место, его вытеснило обострение палестино-израильского конфликта.
Встречавшие Борреля у зала заседаний в Люксембурге журналисты не задали ему вопросов по Украине. Глава евродипломатии, посвятив основную часть общения с прессой проблеме Ближнего Востока, в конце выступления сам коротко коснулся украинской темы. "Украина. Не забывайте об Украине, не забывайте, что там продолжаются боевые действия, это будет в повестке", - сказал он.
Боррель также пунктирно перечислил и другие темы, которые будут обсуждаться министрами: Карабах и борьба с обходом европейских санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.