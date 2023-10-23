https://ria.ru/20231023/ukraina-1904602972.html

Боррель призвал глав МИД стран Евросоюза не забывать об Украине

Боррель призвал глав МИД стран Евросоюза не забывать об Украине - РИА Новости, 23.10.2023

Боррель призвал глав МИД стран Евросоюза не забывать об Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник перед началом в Люксембурге встречи глав МИД стран Евросоюза призвал "не забывать об Украине". РИА Новости, 23.10.2023

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2023-10-23T10:42

2023-10-23T10:42

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БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник перед началом в Люксембурге встречи глав МИД стран Евросоюза призвал "не забывать об Украине". Украинский конфликт в повестке Совета МИД ЕС впервые с февраля прошлого года переместился на второе место, его вытеснило обострение палестино-израильского конфликта. Встречавшие Борреля у зала заседаний в Люксембурге журналисты не задали ему вопросов по Украине. Глава евродипломатии, посвятив основную часть общения с прессой проблеме Ближнего Востока, в конце выступления сам коротко коснулся украинской темы. "Украина. Не забывайте об Украине, не забывайте, что там продолжаются боевые действия, это будет в повестке", - сказал он. Боррель также пунктирно перечислил и другие темы, которые будут обсуждаться министрами: Карабах и борьба с обходом европейских санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр