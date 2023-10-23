https://ria.ru/20231023/ukraina-1904598081.html

На Украине оценили потери аграриев из-за прекращения зерновой сделки

На Украине оценили потери аграриев из-за прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 23.10.2023

На Украине оценили потери аграриев из-за прекращения зерновой сделки

Украинские аграрии на фоне прекращения действия зерновой сделки потеряли более 40 миллиардов долларов, сообщил заместитель главы всеукраинского аграрного совета РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T10:13

2023-10-23T10:13

2023-10-23T15:21

экономика

украина

черное море

зерновая сделка

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украинские аграрии на фоне прекращения действия зерновой сделки потеряли более 40 миллиардов долларов, сообщил заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире телеканала "Рада". "В этом сезоне за счет проседания цены украинские товаропроизводители потеряли уже более 3,5 миллиарда долларов, в целом (с февраля 2022 года. — Прим. ред.) — более чем 40 миллиардов долларов. Если не найдем возможность финансово поддержать аграриев, будем констатировать, что их количество будет уменьшаться", — сказал он.Кроме того, как отметил Марчук, открытие железнодорожного логистического центра для экспорта зерна "не сыграет существенной роли"."Мягко говоря, это небольшой объем, если говорить об объемах, которые нам необходимо вывозить ежемесячно, это порядка пяти миллионов тонн, а тут две-три или пять-десять тысяч тонн не играют существенной помощи в контексте нашего потенциала", — считает один из руководителей неправительственной организации.В августе украинский телеканал "24" сообщил, что в селе Горонда Мукачевского района в Закарпатской области в западной части страны начали строить железнодорожный логистический центр для экспорта украинского зерна в Италию. Уточнялось, что терминал будет иметь доступ к узкоколейным железным дорогам Словакии, Венгрии и Румынии. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. По словам Владимира Путина, условия сделки в отношении Москвы не выполнялись.Как сообщали в Минобороны, после прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. При этом Украина пытается создать "временные коридоры" в Черном море для торговых судов.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904214460.html

https://ria.ru/20231012/zerno-1902160532.html

https://ria.ru/20230923/sdelka-1898254540.html

украина

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, черное море, зерновая сделка