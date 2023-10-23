https://ria.ru/20231023/ukraina-1904592855.html
Украина попросила у Индонезии сотни электрогенераторов
Украина попросила у Индонезии сотни электрогенераторов - РИА Новости, 23.10.2023
Украина попросила у Индонезии сотни электрогенераторов
Замминистра иностранных дел Украины Антон Демехин обратился к властям Индонезии с просьбой помочь обеспечить Украину несколькими сотнями генераторов... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T09:30
2023-10-23T09:30
2023-10-23T09:55
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Замминистра иностранных дел Украины Антон Демехин обратился к властям Индонезии с просьбой помочь обеспечить Украину несколькими сотнями генераторов электроэнергии, которые необходимы, чтобы пережить грядущую зиму, сообщает индонезийский портал Liputan6. "Мы пользуемся возможностью, чтобы понять ситуацию и подготовиться к ее осложнению. Очевидно, что существует большая потребность в генераторах, которые помогут вырабатывать энергию, когда электричество отключится... Сейчас нам не хватает нескольких сотен генераторов, и мы были бы рады, если бы Индонезия смогла помочь в этом вопросе", - заявил замминистра, прибывший с визитом в Индонезию на минувших выходных. По словам Демехина, в этом раз в его повестку в Индонезии также вошло обсуждение вопросов продовольственной безопасности и зерновых инициатив. "Это то, что мы обсуждали с заместителем министра иностранных дел Индонезии в первый день моего приезда", - пояснил дипломат. На прошлой неделе премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что в энергетической системе Украины сейчас "дефицита нет". Ранее он неоднократно предупреждал, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Шмыгаль же подчеркивал, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.
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в мире, украина, индонезия, денис шмыгаль, укрэнерго
В мире, Украина, Индонезия, Денис Шмыгаль, Укрэнерго
Украина попросила у Индонезии сотни электрогенераторов
Украина попросила у Индонезии сотни электрогенераторов, чтобы пережить зиму
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Замминистра иностранных дел Украины Антон Демехин обратился к властям Индонезии с просьбой помочь обеспечить Украину несколькими сотнями генераторов электроэнергии, которые необходимы, чтобы пережить грядущую зиму, сообщает индонезийский портал Liputan6
.
"Мы пользуемся возможностью, чтобы понять ситуацию и подготовиться к ее осложнению. Очевидно, что существует большая потребность в генераторах, которые помогут вырабатывать энергию, когда электричество отключится... Сейчас нам не хватает нескольких сотен генераторов, и мы были бы рады, если бы Индонезия смогла помочь в этом вопросе", - заявил замминистра, прибывший с визитом в Индонезию на минувших выходных.
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По словам Демехина, в этом раз в его повестку в Индонезии также вошло обсуждение вопросов продовольственной безопасности и зерновых инициатив.
"Это то, что мы обсуждали с заместителем министра иностранных дел Индонезии в первый день моего приезда", - пояснил дипломат.
На прошлой неделе премьер-министр страны Денис Шмыгаль
заявлял, что в энергетической системе Украины сейчас "дефицита нет". Ранее он неоднократно предупреждал, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Шмыгаль же подчеркивал, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго
" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.
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