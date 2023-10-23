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ВСУ разместят у границы с Белоруссией группу ПВО с западной техникой - РИА Новости, 23.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:09 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904590000.html
ВСУ разместят у границы с Белоруссией группу ПВО с западной техникой
ВСУ разместят у границы с Белоруссией группу ПВО с западной техникой - РИА Новости, 23.10.2023
ВСУ разместят у границы с Белоруссией группу ПВО с западной техникой
Украинские войска на границе с Белоруссией формируют новые группы противовоздушной обороны с использованием западного вооружения, заявил командующий... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T09:09
2023-10-23T09:09
специальная военная операция на украине
белоруссия
вооруженные силы украины
сергей наев
украина
в мире
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Украинские войска на границе с Белоруссией формируют новые группы противовоздушной обороны с использованием западного вооружения, заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев в Telegram-канале. Как написал Наев, "в северной операционной зоне" идет "формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны" с образцами вооружения западного производства, которые поставляются Киеву. Ранее Наев неоднократно сообщал об усилении границы с Белоруссией.
https://ria.ru/20230915/ukraina-1896496668.html
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белоруссия, вооруженные силы украины, сергей наев, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Сергей Наев, Украина, В мире
ВСУ разместят у границы с Белоруссией группу ПВО с западной техникой

Наев заявил о формировании у границы с Белоруссией ПВО с западным вооружением

© Фото : Государственный пограничный комитет Республики БеларусьБелорусские пограничники на границе с Украиной
Белорусские пограничники на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Белорусские пограничники на границе с Украиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Украинские войска на границе с Белоруссией формируют новые группы противовоздушной обороны с использованием западного вооружения, заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев в Telegram-канале.
Как написал Наев, "в северной операционной зоне" идет "формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны" с образцами вооружения западного производства, которые поставляются Киеву.
Ранее Наев неоднократно сообщал об усилении границы с Белоруссией.
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Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияВооруженные силы УкраиныСергей НаевУкраинаВ мире
 
 
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