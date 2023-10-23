https://ria.ru/20231023/ukraina-1904590000.html

ВСУ разместят у границы с Белоруссией группу ПВО с западной техникой

ВСУ разместят у границы с Белоруссией группу ПВО с западной техникой - РИА Новости, 23.10.2023

ВСУ разместят у границы с Белоруссией группу ПВО с западной техникой

Украинские войска на границе с Белоруссией формируют новые группы противовоздушной обороны с использованием западного вооружения, заявил командующий... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T09:09

2023-10-23T09:09

2023-10-23T09:09

специальная военная операция на украине

белоруссия

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Украинские войска на границе с Белоруссией формируют новые группы противовоздушной обороны с использованием западного вооружения, заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев в Telegram-канале. Как написал Наев, "в северной операционной зоне" идет "формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны" с образцами вооружения западного производства, которые поставляются Киеву. Ранее Наев неоднократно сообщал об усилении границы с Белоруссией.

https://ria.ru/20230915/ukraina-1896496668.html

белоруссия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, вооруженные силы украины, сергей наев, украина, в мире