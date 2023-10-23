https://ria.ru/20231023/ukraina-1904214460.html

Надежд не осталось. Как изменилась экономика Украины с начала СВО

Надежд не осталось. Как изменилась экономика Украины с начала СВО - РИА Новости, 23.10.2023

Надежд не осталось. Как изменилась экономика Украины с начала СВО

В Институте демографии и социальных исследований НАН Украины (ИДиСИ) подсчитали, что за последние 20 месяцев страну покинули не меньше шести миллионов человек,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T08:00

2023-10-23T08:00

2023-10-23T08:04

украина

киев

габон

александр дудчак

верховная рада украины

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Михаил Катков. В Институте демографии и социальных исследований НАН Украины (ИДиСИ) подсчитали, что за последние 20 месяцев страну покинули не меньше шести миллионов человек, еще около четырех миллионов остались на территориях, перешедших России. При этом рынок труда лишился 3,5 миллиона рабочих мест, а скоро потеряет еще около миллиона. Что происходит с украинской экономикой — в материале РИА Новости.Мировой лидерВ 2022-м из-за боевых действий 21,1% украинцев числились безработными — страна вошла в десятку мировых лидеров по этому показателю. На уровне Габона (21,5%) и Конго (21,8%). Для сравнения: в Польше безработица — меньше пяти процентов. При этом 40% украинских беженцев находят там себе работу за неделю, остальные — за два-три месяца, утверждают в аналитическом центре международного агентства Gremi Personal.На родине у 40% украинцев трудоустройство занимает около года. Только у 19% получается быстрее, чем за три месяца. Вместе с тем треть населения не работает и не ищет вакансий, отмечает директор ИДиСИ Элла Либанова. В основном людей увольняют из-за закрытия предприятий и сокращения штатов. При этом 55% жалуются, что нет предложений по специальности.Еще одна проблема — низкие зарплаты. В среднем — 12,6 тысячи гривен (порядка 30 тысяч рублей). Причем 81% опрошенных признались, что с весны 2022-го их доходы заметно сократились. У 35% почти весь заработок уходит на пропитание, 41% — кроме еды, удается купить кое-какие недорогие вещи, 13% едва сводят концы с концами.Как показало исследование Европейской бизнес-ассоциации, за лето доля украинских компаний, выполняющих обещания по зарплате, сократилась с 62 до 56%. И если в первом квартале на рынке труда было 23 тысячи новых вакансий, то во втором — только 17 тысяч.Электрик вместо математикаПо данным социологической службы Центра Разумкова, больше всего трудоустроенных в торговле, сельском хозяйстве, образовании. Кроме того, мужчины заняты в строительстве и на транспорте, а женщины — в здравоохранении. То есть население в основном поддерживает аграрный сектор, логистику и элементарные услуги, а также выполняет восстановительные работы.Чтобы предотвратить разрастание экономического кризиса, Либанова предлагает переобучить украинцев из математиков и философов на более полезные для страны специальности. Правда, пока к этому готовы лишь 8,9% респондентов. По статистике министерства экономики, в текущем году переквалифицировались порядка 300 человек.Самыми популярными ведомство считает следующие профессии: медсестра, психолог, соцработник, водитель, электрогазосварщик, электромонтер, охранник, швея, повар и кондитер. Кроме того, украинский ресурс поиска работы Work.ua предполагает, что в перспективе большую привлекательность обретут операторы сельскохозяйственного оборудования, механики, школьные учителя и преподаватели в вузах, строители и инженеры.Время покажетЭкономист Михаил Беляев полагает, что послевоенное восстановление займет минимум пять лет. И Украина уже никогда не будет самостоятельным государством. "Экономическая стратегия зависит от того, какие планы на Киев у его кураторов. Если боевые действия завершатся завтра, а финансирование останется на прежнем уровне, жилой фонд удастся отремонтировать за два-три года. На строительство новых заводов и реконструкцию старых уйдет в два раза больше", — говорит эксперт.Депутаты Верховной рады в первом чтении утвердили бюджет на 2024-й. На оборону собираются потратить порядка 40 миллиардов долларов (21,6% ВВП). Правда, военные хотят еще больше. В стране денег на это нет — рассчитывают на помощь США и Евросоюза.По словам Беляева, вряд ли Украина когда-нибудь повторит успех Украинской ССР. Скорее всего, инвесторы сделают упор на развитии аграрного сектора и обработке оставшихся природных ресурсов. Кроме того, в стране постараются разместить военные базы. "В итоге получится разросшийся клон какой-нибудь Литвы", — считает экономист.Политолог Александр Дудчак уверен, что после завершения боевых действий никаких инвестиций в украинскую экономику не будет. "В стране уничтожали все отрасли, которые так или иначе могли конкурировать с западными производствами. Деиндустриализация неизбежно сопровождается депопуляцией, — указывает эксперт. — С 2014 по 2021-й население сократилось на те же десять миллионов, что и в 2022-2023-м".Опрошенные РИА Новости специалисты подчеркивают: на данный момент Украины в привычном понимании государства не существует. Ее границы и потенциал постоянно меняются. Положение Киева может многократно ухудшиться, но лучше точно не станет.

https://ria.ru/20231020/izrail-1903903706.html

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украина, киев, габон, александр дудчак, верховная рада украины