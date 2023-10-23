https://ria.ru/20231023/ukr-1904661312.html

Полиция Испании изъяла вывезенные с Украины украшения на 60 миллионов евро

Полиция Испании изъяла вывезенные с Украины украшения на 60 миллионов евро - РИА Новости, 23.10.2023

Полиция Испании изъяла вывезенные с Украины украшения на 60 миллионов евро

Правоохранительные органы Испании изъяли в Мадриде 11 золотых изделий стоимостью более 60 миллионов евро, относящиеся к историческому наследию Украины и... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:09

2023-10-23T14:09

2023-10-23T14:09

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украина

мадрид

испания

украинская православная церковь

ювелирные украшения

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МАДРИД, 23 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы Испании изъяли в Мадриде 11 золотых изделий стоимостью более 60 миллионов евро, относящиеся к историческому наследию Украины и незаконно вывезенные из страны, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе полиции королевства. "Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции со Службой безопасности Украины изъяли в Мадриде 11 золотых изделий стоимостью более 60 миллионов евро, относящиеся к историческому наследию Украины", - говорится в сообщении. Уточняется, что агенты правоохранительных органов арестовали пять человек, троих испанцев и двух украинцев, тем самым ликвидировав преступную сеть, занимавшуюся незаконным вывозом культурных ценностей с Украины. Изъятые предметы представляли собой золотые украшения, имеющие важную историческую роль. Для того чтобы отмыть происхождение изделий, преступники сопровождали их документами на украинском, английском и испанском языках, подтверждающие их принадлежность к Украинской православной церкви. В то же время они передали право собственности и право распоряжаться ими основному подследственному - православному священнику, проживающему в Мадриде. "Первое изделие было изъято следователями в 2021 году. Это был золотой пояс с головами баранов, который хранился в сейфе в Мадриде и который главный подозреваемый продал в частном порядке мадридскому бизнесмену", - объясняет полиция. Расследование проводилось в сотрудничестве с атташе по внутренним делам в Болгарии, Украине, Албании, Северной Македонии и на Кипре, а также с Отделом международного сотрудничества.

https://ria.ru/20231023/zelenskiy-1904577819.html

https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html

украина

мадрид

испания

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в мире, украина, мадрид, испания, украинская православная церковь, ювелирные украшения