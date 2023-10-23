Полиция Испании изъяла вывезенные с Украины украшения на 60 миллионов евро
Полиция Испании изъяла вывезенные с Украины золотые изделия на 60 миллионов евро
© Владимир АстапковичЗолотые и серебряные изделия
© Владимир Астапкович
Золотые и серебряные изделия. Архивное фото
МАДРИД, 23 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы Испании изъяли в Мадриде 11 золотых изделий стоимостью более 60 миллионов евро, относящиеся к историческому наследию Украины и незаконно вывезенные из страны, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе полиции королевства.
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"Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции со Службой безопасности Украины изъяли в Мадриде 11 золотых изделий стоимостью более 60 миллионов евро, относящиеся к историческому наследию Украины", - говорится в сообщении.
Уточняется, что агенты правоохранительных органов арестовали пять человек, троих испанцев и двух украинцев, тем самым ликвидировав преступную сеть, занимавшуюся незаконным вывозом культурных ценностей с Украины.
Изъятые предметы представляли собой золотые украшения, имеющие важную историческую роль. Для того чтобы отмыть происхождение изделий, преступники сопровождали их документами на украинском, английском и испанском языках, подтверждающие их принадлежность к Украинской православной церкви. В то же время они передали право собственности и право распоряжаться ими основному подследственному - православному священнику, проживающему в Мадриде.
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"Первое изделие было изъято следователями в 2021 году. Это был золотой пояс с головами баранов, который хранился в сейфе в Мадриде и который главный подозреваемый продал в частном порядке мадридскому бизнесмену", - объясняет полиция.
Расследование проводилось в сотрудничестве с атташе по внутренним делам в Болгарии, Украине, Албании, Северной Македонии и на Кипре, а также с Отделом международного сотрудничества.