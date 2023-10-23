https://ria.ru/20231023/udary-1904588385.html

ЦАХАЛ заявил об ударах по более чем 320 целям в секторе Газа за сутки

ЦАХАЛ заявил об ударах по более чем 320 целям в секторе Газа за сутки - РИА Новости, 23.10.2023

ЦАХАЛ заявил об ударах по более чем 320 целям в секторе Газа за сутки

За минувшие сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла более трех сотен ударов по подземные туннелям, командным и наблюдательным пунктам и другим объектам в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T08:57

2023-10-23T08:57

2023-10-23T09:22

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. За минувшие сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла более трех сотен ударов по подземные туннелям, командным и наблюдательным пунктам и другим объектам в секторе Газа, сообщается в армейском Telegram-канале."За прошедший день Армия обороны Израиля нанесла удар по более чем 320 военным целям", — говорится в публикации.В частности, среди целей были объекты, которые представляли угрозу находящимся вокруг анклава силам, готовящимся к наземным операциям, уточнили в ЦАХАЛ.Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на беспрецедентную по масштабу ракетную атаку из сектора Газа и нападение бойцов палестинского движения ХАМАС на южные районы еврейского государства 7 октября. В течение нескольких дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа