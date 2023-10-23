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ЦАХАЛ заявил об ударах по более чем 320 целям в секторе Газа за сутки - РИА Новости, 23.10.2023
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08:57 23.10.2023 (обновлено: 09:22 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/udary-1904588385.html
ЦАХАЛ заявил об ударах по более чем 320 целям в секторе Газа за сутки
ЦАХАЛ заявил об ударах по более чем 320 целям в секторе Газа за сутки - РИА Новости, 23.10.2023
ЦАХАЛ заявил об ударах по более чем 320 целям в секторе Газа за сутки
За минувшие сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла более трех сотен ударов по подземные туннелям, командным и наблюдательным пунктам и другим объектам в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T08:57
2023-10-23T09:22
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. За минувшие сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла более трех сотен ударов по подземные туннелям, командным и наблюдательным пунктам и другим объектам в секторе Газа, сообщается в армейском Telegram-канале."За прошедший день Армия обороны Израиля нанесла удар по более чем 320 военным целям", — говорится в публикации.В частности, среди целей были объекты, которые представляли угрозу находящимся вокруг анклава силам, готовящимся к наземным операциям, уточнили в ЦАХАЛ.Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на беспрецедентную по масштабу ракетную атаку из сектора Газа и нападение бойцов палестинского движения ХАМАС на южные районы еврейского государства 7 октября. В течение нескольких дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
ЦАХАЛ заявил об ударах по более чем 320 целям в секторе Газа за сутки

ЦАХАЛ заявил об ударах по более чем 320 целям в секторе Газа за сутки

© AFP 2023 / JACK GUEZДым над северной частью сектора Газа во время израильской бомбардировки
Дым над северной частью сектора Газа во время израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
Дым над северной частью сектора Газа во время израильской бомбардировки
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. За минувшие сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла более трех сотен ударов по подземные туннелям, командным и наблюдательным пунктам и другим объектам в секторе Газа, сообщается в армейском Telegram-канале.
"За прошедший день Армия обороны Израиля нанесла удар по более чем 320 военным целям", — говорится в публикации.
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В частности, среди целей были объекты, которые представляли угрозу находящимся вокруг анклава силам, готовящимся к наземным операциям, уточнили в ЦАХАЛ.
Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на беспрецедентную по масштабу ракетную атаку из сектора Газа и нападение бойцов палестинского движения ХАМАС на южные районы еврейского государства 7 октября. В течение нескольких дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
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Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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