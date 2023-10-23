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WAFA: Израиль ударил по мечети и жилым домам в секторе Газа, есть погибшие

WAFA: Израиль ударил по мечети и жилым домам в секторе Газа, есть погибшие - РИА Новости, 23.10.2023

WAFA: Израиль ударил по мечети и жилым домам в секторе Газа, есть погибшие

В результате бомбардировки израильскими ВВС двух жилых домов и мечети на севере сектора Газа погибли 13 человек, передает палестинское информагентство WAFA. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T00:07

2023-10-23T00:07

2023-10-23T00:26

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 23 окт — РИА Новости. В результате бомбардировки израильскими ВВС двух жилых домов и мечети на севере сектора Газа погибли 13 человек, передает палестинское информагентство WAFA."Военные самолеты оккупантов совершили несколько налетов на два дома в районе Аль-Тернис и мечеть аль-Альбани в лагере Джабалия на севере сектора Газа, в результате чего погибли по меньшей мере тринадцать человек", — говорится в сообщении.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новое обострение противостояния началось после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек, кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас