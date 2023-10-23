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Сибирские ученые научили ИИ узнавать опухоли на МРТ-изображениях - РИА Новости, 23.10.2023
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10:44 23.10.2023 (обновлено: 11:44 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/uchenye-1904603179.html
Сибирские ученые научили ИИ узнавать опухоли на МРТ-изображениях
Сибирские ученые научили ИИ узнавать опухоли на МРТ-изображениях - РИА Новости, 23.10.2023
Сибирские ученые научили ИИ узнавать опухоли на МРТ-изображениях
Ученые Новосибирского госуниверситета и специалисты Федерального центра нейрохирургии разработали программный модуль, точно определяющий сразу четыре вида... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:44
2023-10-23T11:44
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НОВОСИБИРСК, 23 окт — РИА Новости. Ученые Новосибирского госуниверситета и специалисты Федерального центра нейрохирургии разработали программный модуль, точно определяющий сразу четыре вида опухолей головного мозга на МРТ-изображениях, сообщила пресс-служба НГУ. "Мы научили искусственный интеллект с высокой точностью обнаруживать и распознавать четыре типа новообразований, сегментировать и выделять их компоненты и размеры. В будущем алгоритм сможет объяснять, почему он выдал именно такой контур опухоли и именно так ее классифицировал", — рассказал заведующий лабораторией аналитики потоковых данных и машинного обучения механико-математического факультета университета Евгений Павловский.В основе разработки лежат двух- и трехмерные модели компьютерного зрения с предварительной обработкой данных нескольких снимков МРТ мозга — с введением контрастного вещества в кровь пациента и без него. Эти модели позволяют с высокой точностью распознать менингиому, невриному, глиобластому и астроцитому. Павловский надеется, что в будущем этот алгоритм заменит человека в выполнении рутинных процессов при определении контуров и типов опухолей головного мозга на МРТ-изображениях и при хирургических операциях. Алгоритм уже прошел апробацию на международном конкурсе BraTS Challenge 2021. Он вошел в десятку лучших, опередив почти тысячу команд. "По классификации, полученные результаты демонстрируют не только высокие показатели точности — до 92 процентов — при анализе пациентов, но и очень высокий потенциал, а также перспективу для будущих исследований в этой области. Разработанный нами программный модуль может быть использован для обучения специалистов. О его внедрении в клиническую практику пока говорить рано, потому что он пока не прошел необходимых для этого испытаний", — подчеркнул ученый. Алгоритмы разрабатывались при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований, а программный модуль — в рамках программы Минобрнауки "Приоритет 2030" (нацпроект "Наука и университеты").
https://ria.ru/20231021/ii-1904329966.html
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технологии, новосибирск, россия, новосибирский государственный университет
Хорошие новости, Технологии, Новосибирск, Россия, Новосибирский государственный университет
Сибирские ученые научили ИИ узнавать опухоли на МРТ-изображениях

Разработан модуль, точно определяющий сразу четыре вида опухолей головного мозга

© iStock.com / haydenbirdМРТ-сканирование головного мозга
МРТ-сканирование головного мозга - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© iStock.com / haydenbird
МРТ-сканирование головного мозга. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 23 окт — РИА Новости. Ученые Новосибирского госуниверситета и специалисты Федерального центра нейрохирургии разработали программный модуль, точно определяющий сразу четыре вида опухолей головного мозга на МРТ-изображениях, сообщила пресс-служба НГУ.
"Мы научили искусственный интеллект с высокой точностью обнаруживать и распознавать четыре типа новообразований, сегментировать и выделять их компоненты и размеры. В будущем алгоритм сможет объяснять, почему он выдал именно такой контур опухоли и именно так ее классифицировал", — рассказал заведующий лабораторией аналитики потоковых данных и машинного обучения механико-математического факультета университета Евгений Павловский.
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В основе разработки лежат двух- и трехмерные модели компьютерного зрения с предварительной обработкой данных нескольких снимков МРТ мозга — с введением контрастного вещества в кровь пациента и без него. Эти модели позволяют с высокой точностью распознать менингиому, невриному, глиобластому и астроцитому.
Павловский надеется, что в будущем этот алгоритм заменит человека в выполнении рутинных процессов при определении контуров и типов опухолей головного мозга на МРТ-изображениях и при хирургических операциях. Алгоритм уже прошел апробацию на международном конкурсе BraTS Challenge 2021. Он вошел в десятку лучших, опередив почти тысячу команд.
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"По классификации, полученные результаты демонстрируют не только высокие показатели точности — до 92 процентов — при анализе пациентов, но и очень высокий потенциал, а также перспективу для будущих исследований в этой области. Разработанный нами программный модуль может быть использован для обучения специалистов. О его внедрении в клиническую практику пока говорить рано, потому что он пока не прошел необходимых для этого испытаний", — подчеркнул ученый.
Алгоритмы разрабатывались при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований, а программный модуль — в рамках программы Минобрнауки "Приоритет 2030" (нацпроект "Наука и университеты").
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