https://ria.ru/20231023/ucheniya-1904601800.html

В Карабахе впервые начались азербайджано-турецкие военные учения

В Карабахе впервые начались азербайджано-турецкие военные учения - РИА Новости, 23.10.2023

В Карабахе впервые начались азербайджано-турецкие военные учения

Совместные азербайджано-турецкие военные учения впервые начались в Карабахе и Нахичевани, им присвоено имя основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T10:36

2023-10-23T10:36

2023-10-23T10:37

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нахичевань

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БАКУ, 23 окт – РИА Новости. Совместные азербайджано-турецкие военные учения впервые начались в Карабахе и Нахичевани, им присвоено имя основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, военные двух стран отрабатывают слаженность родов войск с учетом современных методов боя, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана. "Начались совместные тактические учения "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" с участием военнослужащих азербайджанской армии и Вооруженных Сил Турции. В совместных тактических учениях, проводимых в различных направлениях нашей страны, включая Нахичеванскую Автономную Республику и освобожденные территории (Карабахский и Зангезурский регионы – ред.), задействовано в общей сложности до 3 тысяч человек личного состава различных видов войск обеих стран, 130 единиц бронетехники, до 100 артиллерийских орудий, более 20 авиационных и летных средств, инженерная техника и малые боты", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, на учениях с использованием методов современного боя выполняются различные задачи по применению артиллерии, авиации и других видов войск в боевых операциях, организации их взаимодействия, возведению понтонных мостов через реки и высадке десанта в глубину условного противника. "В совместных тактических учениях "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" основное внимание уделено обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20231003/pokinuvshie-1900301131.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

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нахичевань

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азербайджан, турция, нахичевань, в мире