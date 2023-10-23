https://ria.ru/20231023/ucheniya-1904584813.html

В Севастополе прошли учения с применением реактивных бомбометов

В Севастополе прошли учения с применением реактивных бомбометов - РИА Новости, 23.10.2023

В Севастополе прошли учения с применением реактивных бомбометов

Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов, в Севастополе все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T08:22

2023-10-23T08:22

2023-10-23T08:22

безопасность

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов, в Севастополе все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 8.15 в районе Северного и Южного молов - Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.

https://ria.ru/20231022/sevastopol-1904556751.html

севастополь

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безопасность, севастополь, михаил развожаев