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В Севастополе прошли учения с применением реактивных бомбометов
В Севастополе прошли учения с применением реактивных бомбометов - РИА Новости, 23.10.2023
В Севастополе прошли учения с применением реактивных бомбометов
Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов, в Севастополе все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T08:22
2023-10-23T08:22
2023-10-23T08:22
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов, в Севастополе все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 8.15 в районе Северного и Южного молов - Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.
https://ria.ru/20231022/sevastopol-1904556751.html
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безопасность, севастополь, михаил развожаев
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе прошли учения с применением реактивных бомбометов
Развожаев: ЧФ провел учения с применением реактивных бомбометов в Севастополе