https://ria.ru/20231023/ubiystvo-1904753065.html

В Якутии задержали подозреваемого в убийстве четырех человек

В Якутии задержали подозреваемого в убийстве четырех человек - РИА Новости, 23.10.2023

В Якутии задержали подозреваемого в убийстве четырех человек

В Якутии задержали подозреваемого в убийстве четырёх человек, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк на портале "МВД Медиа". РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T17:40

2023-10-23T17:40

2023-10-23T17:58

происшествия

республика саха (якутия)

мирный

ирина волк

мирнинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Якутии задержали подозреваемого в убийстве четырёх человек, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк на портале "МВД Медиа".Ранее сообщалось, что двух женщин и двух мужчин застрелили в городе Мирный в Якутии, их тела обнаружены на дачном участке. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц"."Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Мирнинскому району во взаимодействии с коллегами из Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства четырёх человек в городе Мирном. Им оказался 50-летний местный житель", - сказала Волк, чьи слова приводит интернет-портал "МВД Медиа".Отмечается, что по месту его жительства изъято зарегистрированное охотничье ружье 12 калибра. Кроме того, полицейские установили личность ещё одного мужчины, который мог быть свидетелем преступления.Отмечается, что в настоящее время оба мужчины доставлены в территориальное подразделение СК России.

https://ria.ru/20230131/okhota-1848657968.html

республика саха (якутия)

мирный

мирнинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика саха (якутия), мирный, ирина волк, мирнинский район, следственный комитет россии (ск рф)