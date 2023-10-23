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В Якутии задержали подозреваемого в убийстве четырех человек - РИА Новости, 23.10.2023
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17:40 23.10.2023 (обновлено: 17:58 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/ubiystvo-1904753065.html
В Якутии задержали подозреваемого в убийстве четырех человек
В Якутии задержали подозреваемого в убийстве четырех человек - РИА Новости, 23.10.2023
В Якутии задержали подозреваемого в убийстве четырех человек
В Якутии задержали подозреваемого в убийстве четырёх человек, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк на портале "МВД Медиа". РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:40
2023-10-23T17:58
происшествия
республика саха (якутия)
мирный
ирина волк
мирнинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Якутии задержали подозреваемого в убийстве четырёх человек, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк на портале "МВД Медиа".Ранее сообщалось, что двух женщин и двух мужчин застрелили в городе Мирный в Якутии, их тела обнаружены на дачном участке. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц"."Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Мирнинскому району во взаимодействии с коллегами из Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства четырёх человек в городе Мирном. Им оказался 50-летний местный житель", - сказала Волк, чьи слова приводит интернет-портал "МВД Медиа".Отмечается, что по месту его жительства изъято зарегистрированное охотничье ружье 12 калибра. Кроме того, полицейские установили личность ещё одного мужчины, который мог быть свидетелем преступления.Отмечается, что в настоящее время оба мужчины доставлены в территориальное подразделение СК России.
https://ria.ru/20230131/okhota-1848657968.html
республика саха (якутия)
мирный
мирнинский район
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происшествия, республика саха (якутия), мирный, ирина волк, мирнинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Саха (Якутия), Мирный, Ирина Волк, Мирнинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Якутии задержали подозреваемого в убийстве четырех человек

МВД задержало подозреваемого в убийстве двух женщин и двух мужчин в Мирном

© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)Дом на дачном участке в Мирном, где были обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями
Дом на дачном участке в Мирном, где были обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
Дом на дачном участке в Мирном, где были обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Якутии задержали подозреваемого в убийстве четырёх человек, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк на портале "МВД Медиа".
Ранее сообщалось, что двух женщин и двух мужчин застрелили в городе Мирный в Якутии, их тела обнаружены на дачном участке. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".
«
"Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Мирнинскому району во взаимодействии с коллегами из Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства четырёх человек в городе Мирном. Им оказался 50-летний местный житель", - сказала Волк, чьи слова приводит интернет-портал "МВД Медиа".
Отмечается, что по месту его жительства изъято зарегистрированное охотничье ружье 12 калибра. Кроме того, полицейские установили личность ещё одного мужчины, который мог быть свидетелем преступления.
Отмечается, что в настоящее время оба мужчины доставлены в территориальное подразделение СК России.
Якутия - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
В Якутии будут судить мужчину, который на охоте застрелил двух человек
31 января, 13:40
 
ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)МирныйИрина ВолкМирнинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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