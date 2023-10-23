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Синоптик рассказал, когда рассеются туманы в Москве - РИА Новости, 23.10.2023
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08:45 23.10.2023 (обновлено: 08:52 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/tuman-1904587336.html
Синоптик рассказал, когда рассеются туманы в Москве
Синоптик рассказал, когда рассеются туманы в Москве - РИА Новости, 23.10.2023
Синоптик рассказал, когда рассеются туманы в Москве
Туманы в Москве рассеются после 9-10 часов утра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T08:45
2023-10-23T08:52
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Туманы в Москве рассеются после 9-10 часов утра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Ранее синоптик сообщил, что в утренние часы в Москве местами возможны очаги туманов. "Туманы в Москве рассеются после 9-10 утра", - отметил Леус. Он добавил, что в понедельник в Москве ожидаются облачная погода, дожди и до плюс 6 градусов по Цельсию.
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общество, москва, михаил леус, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос", Погода
Синоптик рассказал, когда рассеются туманы в Москве

Леус: туманы в Москве рассеются после 9-10 часов утра

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТуман в Москве
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Туман в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Туманы в Москве рассеются после 9-10 часов утра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее синоптик сообщил, что в утренние часы в Москве местами возможны очаги туманов.
«
"Туманы в Москве рассеются после 9-10 утра", - отметил Леус.
Он добавил, что в понедельник в Москве ожидаются облачная погода, дожди и до плюс 6 градусов по Цельсию.
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Вчера, 18:16
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусЦентр "Фобос"Погода
 
 
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