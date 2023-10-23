https://ria.ru/20231023/tuman-1904587336.html

Синоптик рассказал, когда рассеются туманы в Москве

Синоптик рассказал, когда рассеются туманы в Москве - РИА Новости, 23.10.2023

Синоптик рассказал, когда рассеются туманы в Москве

Туманы в Москве рассеются после 9-10 часов утра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T08:45

2023-10-23T08:45

2023-10-23T08:52

общество

москва

михаил леус

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Туманы в Москве рассеются после 9-10 часов утра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Ранее синоптик сообщил, что в утренние часы в Москве местами возможны очаги туманов. "Туманы в Москве рассеются после 9-10 утра", - отметил Леус. Он добавил, что в понедельник в Москве ожидаются облачная погода, дожди и до плюс 6 градусов по Цельсию.

https://ria.ru/20231022/msk-1904525400.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, центр "фобос", погода