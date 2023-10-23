https://ria.ru/20231023/tsydenov-1904580269.html

Глава Бурятии прокомментировал расистские высказывания экс-посла Израиля

Глава Бурятии прокомментировал расистские высказывания экс-посла Израиля - РИА Новости, 23.10.2023

Глава Бурятии прокомментировал расистские высказывания экс-посла Израиля

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал в своем Telegram-канале расистские высказывания экс-посла Израиля Аркадия Мильмана. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T06:56

2023-10-23T06:56

2023-10-23T08:02

израиль

россия

алексей цыденов

республика бурятия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896065275_886:905:2482:1803_1920x0_80_0_0_96747d8b55b2edac869a250477e1674c.jpg

УЛАН-УДЭ, 23 окт — РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал в своем Telegram-канале расистские высказывания экс-посла Израиля Аркадия Мильмана. В видео, опубликованном Цыденовым, Мильман высказался о бурятах, как о не людях, а "животных с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг". "Бывший посол Израиля в России. Человек, который должен хорошо знать нашу многонациональную страну и наши народы, высказался про бурят. Из его слов видно, что со знаниями у него плохо, а с воспитанием и человеческими ценностями еще хуже. В Израиле и в секторе Газа сейчас тяжелое время — гибнут люди. Но из слов бывшего посла впрямую несет нацизмом и расизмом. Вряд ли такой настрой поможет решить сложившуюся ситуацию. Уж от кого, а от евреев — народа, который сам больше других пострадал от расизма и нацизма, такое услышать, по меньшей мере, странно. Судить о всем еврейском народе по одному больному человеку не будем", — написал Цыденов. Он отметил израильскую медицину как одну из лучших в мире и предложил принять Мильмана на принудительное лечение. "И еще раз хочу отметить слова наших бойцов, которые они сказали президенту: "Буряты не бегут!" Буряты — все наши мужчины из Бурятии, какой бы национальности по крови они ни были, вместе со своими боевыми товарищами со всей страны достойно защищают нашу Родину. И если каких-то болезных расистов и нацистов это доводит до истерики и пугает до дрожи, то значит наши воины всё делают правильно", — продолжил Цыденов.Он также добавил, что если кому-то не хватает здравого смысла, воспитания, взаимного уважения и просто уроков истории, чтобы не создавать угрозы России и ее народу, то "пусть их сдерживает страх".По словам главы республики, глубокая и многогранная бурятская культура, ее традиции и религия учат добру и любви."Но только, если и к нам с добром и с любовью. Ну, а то, что это "прелестное создание" еще и нашего президента цепляет, да еще и с бурятами объединяет. Так для нас это честь", — подчеркнул Цыденов.

https://ria.ru/20221202/buryaty-1835954871.html

израиль

россия

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, россия, алексей цыденов, республика бурятия