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Глава Бурятии прокомментировал расистские высказывания экс-посла Израиля - РИА Новости, 23.10.2023
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06:56 23.10.2023 (обновлено: 08:02 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/tsydenov-1904580269.html
Глава Бурятии прокомментировал расистские высказывания экс-посла Израиля
Глава Бурятии прокомментировал расистские высказывания экс-посла Израиля - РИА Новости, 23.10.2023
Глава Бурятии прокомментировал расистские высказывания экс-посла Израиля
Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал в своем Telegram-канале расистские высказывания экс-посла Израиля Аркадия Мильмана. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T06:56
2023-10-23T08:02
израиль
россия
алексей цыденов
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 23 окт — РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал в своем Telegram-канале расистские высказывания экс-посла Израиля Аркадия Мильмана. В видео, опубликованном Цыденовым, Мильман высказался о бурятах, как о не людях, а "животных с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг". "Бывший посол Израиля в России. Человек, который должен хорошо знать нашу многонациональную страну и наши народы, высказался про бурят. Из его слов видно, что со знаниями у него плохо, а с воспитанием и человеческими ценностями еще хуже. В Израиле и в секторе Газа сейчас тяжелое время — гибнут люди. Но из слов бывшего посла впрямую несет нацизмом и расизмом. Вряд ли такой настрой поможет решить сложившуюся ситуацию. Уж от кого, а от евреев — народа, который сам больше других пострадал от расизма и нацизма, такое услышать, по меньшей мере, странно. Судить о всем еврейском народе по одному больному человеку не будем", — написал Цыденов. Он отметил израильскую медицину как одну из лучших в мире и предложил принять Мильмана на принудительное лечение. "И еще раз хочу отметить слова наших бойцов, которые они сказали президенту: "Буряты не бегут!" Буряты — все наши мужчины из Бурятии, какой бы национальности по крови они ни были, вместе со своими боевыми товарищами со всей страны достойно защищают нашу Родину. И если каких-то болезных расистов и нацистов это доводит до истерики и пугает до дрожи, то значит наши воины всё делают правильно", — продолжил Цыденов.Он также добавил, что если кому-то не хватает здравого смысла, воспитания, взаимного уважения и просто уроков истории, чтобы не создавать угрозы России и ее народу, то "пусть их сдерживает страх".По словам главы республики, глубокая и многогранная бурятская культура, ее традиции и религия учат добру и любви."Но только, если и к нам с добром и с любовью. Ну, а то, что это "прелестное создание" еще и нашего президента цепляет, да еще и с бурятами объединяет. Так для нас это честь", — подчеркнул Цыденов.
https://ria.ru/20221202/buryaty-1835954871.html
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израиль, россия, алексей цыденов, республика бурятия
Израиль, Россия, Алексей Цыденов, Республика Бурятия
Глава Бурятии прокомментировал расистские высказывания экс-посла Израиля

Цыденов назвал высказывания экс-посла Израиля о бурятах расистскими

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлавa Республики Бурятия Алексей Цыденов на ВЭФ-2023
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов на ВЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов на ВЭФ-2023. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 23 окт — РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал в своем Telegram-канале расистские высказывания экс-посла Израиля Аркадия Мильмана.
В видео, опубликованном Цыденовым, Мильман высказался о бурятах, как о не людях, а "животных с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг".
"Бывший посол Израиля в России. Человек, который должен хорошо знать нашу многонациональную страну и наши народы, высказался про бурят. Из его слов видно, что со знаниями у него плохо, а с воспитанием и человеческими ценностями еще хуже. В Израиле и в секторе Газа сейчас тяжелое время — гибнут люди. Но из слов бывшего посла впрямую несет нацизмом и расизмом. Вряд ли такой настрой поможет решить сложившуюся ситуацию. Уж от кого, а от евреев — народа, который сам больше других пострадал от расизма и нацизма, такое услышать, по меньшей мере, странно. Судить о всем еврейском народе по одному больному человеку не будем", — написал Цыденов.
Он отметил израильскую медицину как одну из лучших в мире и предложил принять Мильмана на принудительное лечение.
"И еще раз хочу отметить слова наших бойцов, которые они сказали президенту: "Буряты не бегут!" Буряты — все наши мужчины из Бурятии, какой бы национальности по крови они ни были, вместе со своими боевыми товарищами со всей страны достойно защищают нашу Родину. И если каких-то болезных расистов и нацистов это доводит до истерики и пугает до дрожи, то значит наши воины всё делают правильно", — продолжил Цыденов.
Он также добавил, что если кому-то не хватает здравого смысла, воспитания, взаимного уважения и просто уроков истории, чтобы не создавать угрозы России и ее народу, то "пусть их сдерживает страх".
По словам главы республики, глубокая и многогранная бурятская культура, ее традиции и религия учат добру и любви.
"Но только, если и к нам с добром и с любовью. Ну, а то, что это "прелестное создание" еще и нашего президента цепляет, да еще и с бурятами объединяет. Так для нас это честь", — подчеркнул Цыденов.
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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ИзраильРоссияАлексей ЦыденовРеспублика Бурятия
 
 
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