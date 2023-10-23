https://ria.ru/20231023/tsru-1904700440.html
ЦРУ было против террора СБУ, но не прекращало поддержку Киева, пишет WP
ЦРУ было против террора СБУ, но не прекращало поддержку Киева, пишет WP - РИА Новости, 23.10.2023
ЦРУ было против террора СБУ, но не прекращало поддержку Киева, пишет WP
ЦРУ не прекратило поддержку Киева, несмотря на то, что после ряда украинских операций в ведомстве озвучили возражения, пишет газета Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:41
2023-10-23T15:41
2023-10-23T15:41
в мире
киев
россия
одинцовский район
александр дугин
центральное разведывательное управление (цру)
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840143769_0:13:3078:1744_1920x0_80_0_0_8d13199cfc7fcaae3e9b4554ba1e4a06.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ЦРУ не прекратило поддержку Киева, несмотря на то, что после ряда украинских операций в ведомстве озвучили возражения, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. "По словам официальных лиц, сотрудники ЦРУ высказывали возражения после некоторых операций, но агентство не отказалось от поддержки", - говорится в сообщении издания. Ранее в понедельник Washington Post сообщила, что философ Александр Дугин был целью операции украинских спецслужб, в результате которой погибла его дочь Дарья. Отмечалось, что за месяц до убийства Дугиной в Россию въехал автомобиль с женщиной и ее 12-летней дочкой. В машине находилась переноска для домашних животных, в которой установили потайное отделение и использовали его для перевоза компонентов взрывного устройства. Позднее оно взорвалось у автомобиля Дугиной. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
https://ria.ru/20231023/tatarskiy-1904678660.html
https://ria.ru/20231023/dugina-1904678990.html
киев
россия
одинцовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840143769_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_f43f72c0c86c3457a1f64c2ef9434da1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, одинцовский район, александр дугин, центральное разведывательное управление (цру), фсб
В мире, Киев, Россия, Одинцовский район, Александр Дугин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ФСБ
ЦРУ было против террора СБУ, но не прекращало поддержку Киева, пишет WP
WP: ЦРУ не прекращало поддержку Киева, но выступало против террора СБУ