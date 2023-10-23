https://ria.ru/20231023/tsru-1904700440.html

ЦРУ было против террора СБУ, но не прекращало поддержку Киева, пишет WP

ЦРУ было против террора СБУ, но не прекращало поддержку Киева, пишет WP - РИА Новости, 23.10.2023

ЦРУ было против террора СБУ, но не прекращало поддержку Киева, пишет WP

ЦРУ не прекратило поддержку Киева, несмотря на то, что после ряда украинских операций в ведомстве озвучили возражения, пишет газета Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:41

2023-10-23T15:41

2023-10-23T15:41

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россия

одинцовский район

александр дугин

центральное разведывательное управление (цру)

фсб

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ЦРУ не прекратило поддержку Киева, несмотря на то, что после ряда украинских операций в ведомстве озвучили возражения, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. "По словам официальных лиц, сотрудники ЦРУ высказывали возражения после некоторых операций, но агентство не отказалось от поддержки", - говорится в сообщении издания. Ранее в понедельник Washington Post сообщила, что философ Александр Дугин был целью операции украинских спецслужб, в результате которой погибла его дочь Дарья. Отмечалось, что за месяц до убийства Дугиной в Россию въехал автомобиль с женщиной и ее 12-летней дочкой. В машине находилась переноска для домашних животных, в которой установили потайное отделение и использовали его для перевоза компонентов взрывного устройства. Позднее оно взорвалось у автомобиля Дугиной. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.

https://ria.ru/20231023/tatarskiy-1904678660.html

https://ria.ru/20231023/dugina-1904678990.html

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в мире, киев, россия, одинцовский район, александр дугин, центральное разведывательное управление (цру), фсб