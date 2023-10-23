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ЦРУ было против террора СБУ, но не прекращало поддержку Киева, пишет WP - РИА Новости, 23.10.2023
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15:41 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/tsru-1904700440.html
ЦРУ было против террора СБУ, но не прекращало поддержку Киева, пишет WP
ЦРУ было против террора СБУ, но не прекращало поддержку Киева, пишет WP - РИА Новости, 23.10.2023
ЦРУ было против террора СБУ, но не прекращало поддержку Киева, пишет WP
ЦРУ не прекратило поддержку Киева, несмотря на то, что после ряда украинских операций в ведомстве озвучили возражения, пишет газета Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:41
2023-10-23T15:41
в мире
киев
россия
одинцовский район
александр дугин
центральное разведывательное управление (цру)
фсб
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ЦРУ не прекратило поддержку Киева, несмотря на то, что после ряда украинских операций в ведомстве озвучили возражения, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. "По словам официальных лиц, сотрудники ЦРУ высказывали возражения после некоторых операций, но агентство не отказалось от поддержки", - говорится в сообщении издания. Ранее в понедельник Washington Post сообщила, что философ Александр Дугин был целью операции украинских спецслужб, в результате которой погибла его дочь Дарья. Отмечалось, что за месяц до убийства Дугиной в Россию въехал автомобиль с женщиной и ее 12-летней дочкой. В машине находилась переноска для домашних животных, в которой установили потайное отделение и использовали его для перевоза компонентов взрывного устройства. Позднее оно взорвалось у автомобиля Дугиной. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
https://ria.ru/20231023/tatarskiy-1904678660.html
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в мире, киев, россия, одинцовский район, александр дугин, центральное разведывательное управление (цру), фсб
В мире, Киев, Россия, Одинцовский район, Александр Дугин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ФСБ
ЦРУ было против террора СБУ, но не прекращало поддержку Киева, пишет WP

WP: ЦРУ не прекращало поддержку Киева, но выступало против террора СБУ

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ЦРУ не прекратило поддержку Киева, несмотря на то, что после ряда украинских операций в ведомстве озвучили возражения, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
«
"По словам официальных лиц, сотрудники ЦРУ высказывали возражения после некоторых операций, но агентство не отказалось от поддержки", - говорится в сообщении издания.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
WP: спецслужбы Украины убили десятки людей, включая Дугину и Татарского
23 октября, 14:45
Ранее в понедельник Washington Post сообщила, что философ Александр Дугин был целью операции украинских спецслужб, в результате которой погибла его дочь Дарья.
Отмечалось, что за месяц до убийства Дугиной в Россию въехал автомобиль с женщиной и ее 12-летней дочкой. В машине находилась переноска для домашних животных, в которой установили потайное отделение и использовали его для перевоза компонентов взрывного устройства. Позднее оно взорвалось у автомобиля Дугиной.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Целью операции СБУ, из-за которой погибла Дугина, был ее отец, пишет WP
23 октября, 14:46
 
В миреКиевРоссияОдинцовский районАлександр ДугинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ФСБ
 
 
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