https://ria.ru/20231023/tsb-1904676230.html

ЦБ прокомментировал ограничение и запрет плавающих ставок по кредитам

ЦБ прокомментировал ограничение и запрет плавающих ставок по кредитам - РИА Новости, 23.10.2023

ЦБ прокомментировал ограничение и запрет плавающих ставок по кредитам

Российские банки перестанут кредитовать, если запретить им применять плавающие ставки, но ограничения в отношении кредитов микробизнесу вводить целесообразно,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:36

2023-10-23T14:36

2023-10-23T14:37

экономика

ипотека

дмитрий тулин

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские банки перестанут кредитовать, если запретить им применять плавающие ставки, но ограничения в отношении кредитов микробизнесу вводить целесообразно, заявил первый заместитель Банка России Дмитрий Тулин на парламентских слушаниях в Госдуме на тему развития малого и среднего предпринимательства. Он напомнил, в Госдуме находится законопроект о том, что для субъектов микробизнеса будут установлены лимиты, ограничивающие размер "плавания" ставок в течение срока действия кредитного договора. "Центральный банк, естественно, его поддержал… мы очень надеемся на поддержку Государственной Думы", - сказал Тулин, добавив, что документ, предварительно одобрен и согласован также бизнес-сообществом, банками и правительством. "Пока предполагается это примерно не более чем на одну треть колебаться по сравнению со ставкой на дату заключения договора, треть ключевой ставки, но не более 4 процентных пунктов", - уточнил первый зампред регулятора. "Искусство управления экономикой сводится к тому, чтобы найти какое-то сбалансированное решение – защитить от излишних колебаний процентных ставок в течение срока договора кредитного наиболее уязвимые категории заёмщиков, и с другой стороны, не навредить экономике, потому что если обязать банки вообще не применять плавающие ставки, они перестанут кредитовать – риски на них большие очень", - также сказал Тулин, отвечая на вопрос о планах ввести ограничения на переменные ставки для субъектов малого и среднего предпринимательства.

https://ria.ru/20231023/opros-1904584345.html

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экономика, ипотека, дмитрий тулин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), россия