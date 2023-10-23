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ЦБ прокомментировал ограничение и запрет плавающих ставок по кредитам - РИА Новости, 23.10.2023
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14:36 23.10.2023 (обновлено: 14:37 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/tsb-1904676230.html
ЦБ прокомментировал ограничение и запрет плавающих ставок по кредитам
ЦБ прокомментировал ограничение и запрет плавающих ставок по кредитам - РИА Новости, 23.10.2023
ЦБ прокомментировал ограничение и запрет плавающих ставок по кредитам
Российские банки перестанут кредитовать, если запретить им применять плавающие ставки, но ограничения в отношении кредитов микробизнесу вводить целесообразно,... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:36
2023-10-23T14:37
экономика
ипотека
дмитрий тулин
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские банки перестанут кредитовать, если запретить им применять плавающие ставки, но ограничения в отношении кредитов микробизнесу вводить целесообразно, заявил первый заместитель Банка России Дмитрий Тулин на парламентских слушаниях в Госдуме на тему развития малого и среднего предпринимательства. Он напомнил, в Госдуме находится законопроект о том, что для субъектов микробизнеса будут установлены лимиты, ограничивающие размер "плавания" ставок в течение срока действия кредитного договора. "Центральный банк, естественно, его поддержал… мы очень надеемся на поддержку Государственной Думы", - сказал Тулин, добавив, что документ, предварительно одобрен и согласован также бизнес-сообществом, банками и правительством. "Пока предполагается это примерно не более чем на одну треть колебаться по сравнению со ставкой на дату заключения договора, треть ключевой ставки, но не более 4 процентных пунктов", - уточнил первый зампред регулятора. "Искусство управления экономикой сводится к тому, чтобы найти какое-то сбалансированное решение – защитить от излишних колебаний процентных ставок в течение срока договора кредитного наиболее уязвимые категории заёмщиков, и с другой стороны, не навредить экономике, потому что если обязать банки вообще не применять плавающие ставки, они перестанут кредитовать – риски на них большие очень", - также сказал Тулин, отвечая на вопрос о планах ввести ограничения на переменные ставки для субъектов малого и среднего предпринимательства.
https://ria.ru/20231023/opros-1904584345.html
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экономика, ипотека, дмитрий тулин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Ипотека, Дмитрий Тулин, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ прокомментировал ограничение и запрет плавающих ставок по кредитам

ЦБ: российские банки перестанут кредитовать, если запретить плавающие ставки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские банки перестанут кредитовать, если запретить им применять плавающие ставки, но ограничения в отношении кредитов микробизнесу вводить целесообразно, заявил первый заместитель Банка России Дмитрий Тулин на парламентских слушаниях в Госдуме на тему развития малого и среднего предпринимательства.
Он напомнил, в Госдуме находится законопроект о том, что для субъектов микробизнеса будут установлены лимиты, ограничивающие размер "плавания" ставок в течение срока действия кредитного договора.
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«
"Центральный банк, естественно, его поддержал… мы очень надеемся на поддержку Государственной Думы", - сказал Тулин, добавив, что документ, предварительно одобрен и согласован также бизнес-сообществом, банками и правительством.
«
"Пока предполагается это примерно не более чем на одну треть колебаться по сравнению со ставкой на дату заключения договора, треть ключевой ставки, но не более 4 процентных пунктов", - уточнил первый зампред регулятора.
«
"Искусство управления экономикой сводится к тому, чтобы найти какое-то сбалансированное решение – защитить от излишних колебаний процентных ставок в течение срока договора кредитного наиболее уязвимые категории заёмщиков, и с другой стороны, не навредить экономике, потому что если обязать банки вообще не применять плавающие ставки, они перестанут кредитовать – риски на них большие очень", - также сказал Тулин, отвечая на вопрос о планах ввести ограничения на переменные ставки для субъектов малого и среднего предпринимательства.
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ЭкономикаИпотекаДмитрий ТулинГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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