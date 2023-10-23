https://ria.ru/20231023/trevoga-1904808185.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.10.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T21:47

2023-10-23T21:47

2023-10-23T21:47

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал одновременно - в 21.26 (совпадает с мск). Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена в ряде регионов Украины, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Одесской и Кировоградской областях Украины. Через некоторое время тревогу отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

украина

днепропетровская область

кировоградская область

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в мире, украина, днепропетровская область, кировоградская область, вооруженные силы рф