https://ria.ru/20231023/trevoga-1904701150.html
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.10.2023
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:44
2023-10-23T15:44
2023-10-23T15:44
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Воздушная тревога в Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, она звучит до сих пор. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги в Полтавской, Кировоградской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области был объявлен в 15.09 (совпадает с мск), через минуту тревога расширилась на Сумскую область. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231023/odessa-1904570848.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Сумская область, Полтавская область
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в пяти регионах Украины