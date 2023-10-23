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Трамп заявил, что признавшая вину Пауэлл не была его адвокатом
Трамп заявил, что признавшая вину Пауэлл не была его адвокатом - РИА Новости, 23.10.2023
Трамп заявил, что признавшая вину Пауэлл не была его адвокатом
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Сидни Пауэлл, признавшая себя виновной в деле о фальсификации выборов, никогда не была его адвокатом. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:16
2023-10-23T11:16
2023-10-23T11:16
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Сидни Пауэлл, признавшая себя виновной в деле о фальсификации выборов, никогда не была его адвокатом. Ранее Пауэлл, входившая в команду адвокатов экс-президента США Дональда Трампа, признала себя виновной в деле о попытках изменить итоги президентских выборов в штате Джорджия в обмен на замену реального тюремного срока условным наказанием. "Пауэлл не была моим адвокатом, никогда не была", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Обвиняемым по делу о попытке "рэкетирскими" способами переиграть результаты президентских выборов 2020 года выступает сам Трамп и 18 его приближенных.
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в мире, сша, джорджия, дональд трамп, политика
В мире, США, Джорджия, Дональд Трамп, Политика
Трамп заявил, что признавшая вину Пауэлл не была его адвокатом
Трамп заявил, что признавшая вину в деле о выборах Пауэлл не была его адвокатом