https://ria.ru/20231023/tramp-1904594772.html
"Смертельная ловушка". Трамп назвал самую опасную столицу в мире
"Смертельная ловушка". Трамп назвал самую опасную столицу в мире - РИА Новости, 23.10.2023
"Смертельная ловушка". Трамп назвал самую опасную столицу в мире
Экс-президент США Дональд Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей в мире, об этом он написал в соцсети Truth Social. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T09:40
2023-10-23T09:40
2023-10-23T11:08
в мире
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джо байден
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей в мире, об этом он написал в соцсети Truth Social. "Вашингтон превратился в грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку <...>. Сейчас это, пожалуй, самая небезопасная столица в мире", — говорится в публикации.Политик добавил, что в случае победы на выборах президента займется благоустройством города и восстановит его прежний вид. Ранее Трамп заявил, что США превратились в "свалку" из-за миграционной политики нынешнего президента Джо Байдена.
https://ria.ru/20231012/tramp-1902157230.html
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в мире, дональд трамп, сша, джо байден, вашингтон (штат)
В мире, Дональд Трамп, США, Джо Байден, Вашингтон (штат)
"Смертельная ловушка". Трамп назвал самую опасную столицу в мире
Бывший президент США Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей в мире