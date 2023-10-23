https://ria.ru/20231023/tishina-1904609803.html

В Госдуме поддержали идею единого федерального закона о тишине

В Госдуме поддержали идею единого федерального закона о тишине - РИА Новости, 23.10.2023

В Госдуме поддержали идею единого федерального закона о тишине

Свои законы о тишине в субъектах РФ создают путаницу для жителей, рабочих и промышленников, необходим единый федеральный закон, заявил РИА Новости член комитета РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T11:16

2023-10-23T11:16

2023-10-23T11:16

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Свои законы о тишине в субъектах РФ создают путаницу для жителей, рабочих и промышленников, необходим единый федеральный закон, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству Сергей Колунов. Как ранее сообщало издание "Известия", в понедельник в Госдуму внесут законопроект о тишине, который вводит единый запрет на шум в домах с 23 вечера до 7 часов утра. Размер штрафов за нарушение, согласно проекту, может достигать 500 тысяч рублей, а жильцы смогут на собраниях выбирать ответственного, который получит право составлять акты о нарушении закона и предавать их в правоохранительные органы, следует из материалов газеты. "Свои законы о тишине в субъектах создают определенную путаницу и для жителей домов, и для рабочих, ведущих ремонт в квартирах, и для промышленников. Приведение норм к единому стандарту, их унификация для всех регионов нашей страны - то, что необходимо сделать", - сказал агентству Колунов. Он отметил, что сейчас каждый регион самостоятельно устанавливает время, в которое шум в домах запрещен. Так, например, по его словам, в Москве громкие работы запрещены с 23 до 7 часов в любой день, а в Подмосковье - с 21 до 8 часов в будни и с 22 до 10 в выходные и праздничные дни, более того, в Московской области с 13 до 15 часов ежедневно действует "тихий час" - временной интервал в дневное время суток, в который запрещается шуметь. "Что касается наказаний. На примере Подмосковья нарушение тишины и покоя граждан влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей на физических лиц, от пяти тысяч до десяти тысяч рублей для должностных лиц и от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей - на юрлиц", - сообщил Колунов. Другой член комитета ГД по строительству Александр Якубовский также считает хорошей данную инициативу, "которая решает не только вопрос с самим законом о тишине, но и предлагает решение проблемы правоприменения". "Безусловно, предлагаемый законопроект сделает избыточными региональные законы, так как установит единые федеральные нормы. Сейчас в регионах даже время, когда нельзя шуметь, различается. В Москве это с 23 до 7, а, например, в Крыму - с 22 до 8", - сказал Якубовский. При этом, по его словам, основная проблема заключается в том, чтобы установить факт нарушения, зафиксировать его и привлечь к ответственности нарушителей, что фактически очень сложно, так как это должен делать участковый, возможности которого существенно ограничены.

https://ria.ru/20231023/tishina-1904586871.html

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Кирилл Волков

политика, россия, госдума рф