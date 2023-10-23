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Россиян хотят заставить шуметь по-новому - РИА Новости, 23.10.2023
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08:41 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/tishina-1904586871.html
Россиян хотят заставить шуметь по-новому
Россиян хотят заставить шуметь по-новому - РИА Новости, 23.10.2023
Россиян хотят заставить шуметь по-новому
В Госдуму 23 октября внесут обновленный законопроект о тишине, пишет газета "Известия". РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T08:41
2023-10-23T08:41
общество
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Госдуму 23 октября внесут обновленный законопроект о тишине, пишет газета "Известия". &quot;Он предполагает введение единых правил, которые в настоящее время отсутствуют, — запрет на шум с 23:00 до 7:00. Изменения коснутся и соблюдения закона: жильцы смогут на собраниях выбирать ответственного, который получит право составлять акты нарушения закона и предавать их в правоохранительные органы&quot;, — говорится в публикации.Согласно содержанию документа, строительные работы разрешено проводить с 9-00 до 19-00 только в будни с перерывом с 13-00 до 15-00. Кроме того, предлагается ввести штраф за первое нарушение для юридических лиц до 50 тысяч рублей, а для физических лиц до двух тысяч. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что у людей должна быть возможность комфортно отдыхать без шума от соседей. По его мнению, нынешний законопроект создает необходимые правовые механизмы.Ответственность за шум соседей и других лиц, как правило, предусматривается и в федеральном законодательстве, и на уровне региона. К примеру, в Москве запрещено нарушать тишину с 23:00 до 07:00 и в "тихий час" с 13:00 до 15:00.Во многих регионах приняты собственные законы, которые определяют, когда соседи не могут безнаказанно шуметь. Для Санкт-Петербурга часы тишины с 22:00 до 8:00, для Казани – с 22:00 до 6:00 в будни и с 22:00 до 9:00 в выходные и нерабочие праздничные дни.Иногда местные законы запрещают шуметь не только ночью, но и днем: с 13:00 до 15:00. Если соседи шумят в неурочное время регулярно, то можно обратиться в суд за взысканием компенсации морального и физического вреда.
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общество, госдума рф, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Россиян хотят заставить шуметь по-новому

"Известия": в Госдуму 23 октября внесут обновленный законопроект о тишине

© Pexels / Liza SummerДевушка закрывает уши
Девушка закрывает уши
© Pexels / Liza Summer
Девушка закрывает уши. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Госдуму 23 октября внесут обновленный законопроект о тишине, пишет газета "Известия".
«

"Он предполагает введение единых правил, которые в настоящее время отсутствуют, — запрет на шум с 23:00 до 7:00. Изменения коснутся и соблюдения закона: жильцы смогут на собраниях выбирать ответственного, который получит право составлять акты нарушения закона и предавать их в правоохранительные органы", — говорится в публикации.

Согласно содержанию документа, строительные работы разрешено проводить с 9-00 до 19-00 только в будни с перерывом с 13-00 до 15-00.

Кроме того, предлагается ввести штраф за первое нарушение для юридических лиц до 50 тысяч рублей, а для физических лиц до двух тысяч.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что у людей должна быть возможность комфортно отдыхать без шума от соседей. По его мнению, нынешний законопроект создает необходимые правовые механизмы.

Ответственность за шум соседей и других лиц, как правило, предусматривается и в федеральном законодательстве, и на уровне региона. К примеру, в Москве запрещено нарушать тишину с 23:00 до 07:00 и в "тихий час" с 13:00 до 15:00.
Во многих регионах приняты собственные законы, которые определяют, когда соседи не могут безнаказанно шуметь. Для Санкт-Петербурга часы тишины с 22:00 до 8:00, для Казани – с 22:00 до 6:00 в будни и с 22:00 до 9:00 в выходные и нерабочие праздничные дни.
Иногда местные законы запрещают шуметь не только ночью, но и днем: с 13:00 до 15:00. Если соседи шумят в неурочное время регулярно, то можно обратиться в суд за взысканием компенсации морального и физического вреда.
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ОбществоГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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