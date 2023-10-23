https://ria.ru/20231023/teatr-1904742334.html

Богомолов рассказал, как он "медленно приучал" зрителя к своим постановкам

Богомолов рассказал, как он "медленно приучал" зрителя к своим постановкам - РИА Новости, 23.10.2023

Богомолов рассказал, как он "медленно приучал" зрителя к своим постановкам

Режиссер Константин Богомолов рассказал, что он "медленно приучал" зрителя к своим постановкам и эстетике, первое время после премьер его спектаклей зрители... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T17:06

2023-10-23T17:06

2023-10-23T17:06

культура

константин богомолов

общество

театр

россия

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов рассказал, что он "медленно приучал" зрителя к своим постановкам и эстетике, первое время после премьер его спектаклей зрители массово уходили из зала. "Я аудиторию медленно приучал к своему театру... с "Идеального мужа" у меня уходило в спектакле 150 человек из 800, а с "Карамазовых" – 300 из 800, а "Карамазовы" идут 10 лет, полный зал, пять часов. До самого конца сейчас досиживает полный зал", - рассказал он на лекции в рамках "Мастерской новых медиа". Богомолов отметил, что уходившие с его премьер зрители парадоксальным образом усиливали интерес к его постановкам. "Они так громко уходили и так громко возмущались везде, что это привлекало внимание", - пояснил он. Также режиссер отметил, что в его профессии очень важно иметь характер, а не только талант. Кроме того, Богомолов выразил уверенность в том, что со зрителем нужно говорить о современном. В "трудное, необычное, переломное время" люди хотят говорить о происходящем. "Они не хотят прийти в театр, чтобы им здесь дали забытье", - заключил режиссер.

https://ria.ru/20231023/domogarov-1904657590.html

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константин богомолов, общество, театр, россия