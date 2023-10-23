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Богомолов рассказал, как он "медленно приучал" зрителя к своим постановкам
Богомолов рассказал, как он "медленно приучал" зрителя к своим постановкам - РИА Новости, 23.10.2023
Богомолов рассказал, как он "медленно приучал" зрителя к своим постановкам
Режиссер Константин Богомолов рассказал, что он "медленно приучал" зрителя к своим постановкам и эстетике, первое время после премьер его спектаклей зрители... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:06
2023-10-23T17:06
2023-10-23T17:06
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов рассказал, что он "медленно приучал" зрителя к своим постановкам и эстетике, первое время после премьер его спектаклей зрители массово уходили из зала. "Я аудиторию медленно приучал к своему театру... с "Идеального мужа" у меня уходило в спектакле 150 человек из 800, а с "Карамазовых" – 300 из 800, а "Карамазовы" идут 10 лет, полный зал, пять часов. До самого конца сейчас досиживает полный зал", - рассказал он на лекции в рамках "Мастерской новых медиа". Богомолов отметил, что уходившие с его премьер зрители парадоксальным образом усиливали интерес к его постановкам. "Они так громко уходили и так громко возмущались везде, что это привлекало внимание", - пояснил он. Также режиссер отметил, что в его профессии очень важно иметь характер, а не только талант. Кроме того, Богомолов выразил уверенность в том, что со зрителем нужно говорить о современном. В "трудное, необычное, переломное время" люди хотят говорить о происходящем. "Они не хотят прийти в театр, чтобы им здесь дали забытье", - заключил режиссер.
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константин богомолов, общество, театр, россия
Культура, Константин Богомолов, Общество, Театр, Россия
Богомолов рассказал, как он "медленно приучал" зрителя к своим постановкам
Режиссер Богомолов: я медленно приучал аудиторию к своим постановкам и эстетике
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов рассказал, что он "медленно приучал" зрителя к своим постановкам и эстетике, первое время после премьер его спектаклей зрители массово уходили из зала.
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"Я аудиторию медленно приучал к своему театру... с "Идеального мужа" у меня уходило в спектакле 150 человек из 800, а с "Карамазовых" – 300 из 800, а "Карамазовы" идут 10 лет, полный зал, пять часов. До самого конца сейчас досиживает полный зал", - рассказал он на лекции в рамках "Мастерской новых медиа".
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Богомолов отметил, что уходившие с его премьер зрители парадоксальным образом усиливали интерес к его постановкам. "Они так громко уходили и так громко возмущались везде, что это привлекало внимание", - пояснил он.
Также режиссер отметил, что в его профессии очень важно иметь характер, а не только талант.
Кроме того, Богомолов выразил уверенность в том, что со зрителем нужно говорить о современном. В "трудное, необычное, переломное время" люди хотят говорить о происходящем. "Они не хотят прийти в театр, чтобы им здесь дали забытье", - заключил режиссер.
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