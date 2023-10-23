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Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 23.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:43 23.10.2023 (обновлено: 23:47 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/taynik-1904818509.html
Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами ВСУ
Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 23.10.2023
Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами ВСУ
Сотрудники Росгвардии обнаружили тайник с вооружением и различными боеприпасами, в том числе иностранного производства, в одном из населенных пунктов Луганской... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T23:43
2023-10-23T23:47
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
шак-12
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ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили тайник с вооружением и различными боеприпасами, в том числе иностранного производства, в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В ходе разведывательно-поисковых мероприятий от сотрудников военной контрразведки была получена информация о том, что в одном из заброшенных зданий мог находиться схрон, оставленный украинскими националистами. Прибыв на указанное место и обследовав территорию, военнослужащие Росгвардии обнаружили боеприпасы и стрелковое оружие", - сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, при обследовании заброшенного здания сотрудники Росгвардии обнаружили и изъяли автомат АК-12, пистолеты ПМ и ИЖ-78-7,6, фрагмент американского барражирующего боеприпаса Switchblade 300, реактивный огнемет "Шмель", противотанковый гранатомет РПГ-26 "Аглень", более 7 тысяч боеприпасов различного калибра к стрелковому оружию, минометные мины, гранаты различных моделей, в том числе иностранные 40-миллиметровые CRTG40mm HEDP, а также М67 и GHO-1 RDX.
https://ria.ru/20231023/lnr-1904739433.html
луганская народная республика
РИА Новости
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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), шак-12
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ШАК-12
Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами ВСУ

Сотрудники Росгвардии обнаружили тайник ВСУ с оружием и боеприпасами в ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник Росгвардии. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили тайник с вооружением и различными боеприпасами, в том числе иностранного производства, в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В ходе разведывательно-поисковых мероприятий от сотрудников военной контрразведки была получена информация о том, что в одном из заброшенных зданий мог находиться схрон, оставленный украинскими националистами. Прибыв на указанное место и обследовав территорию, военнослужащие Росгвардии обнаружили боеприпасы и стрелковое оружие", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, при обследовании заброшенного здания сотрудники Росгвардии обнаружили и изъяли автомат АК-12, пистолеты ПМ и ИЖ-78-7,6, фрагмент американского барражирующего боеприпаса Switchblade 300, реактивный огнемет "Шмель", противотанковый гранатомет РПГ-26 "Аглень", более 7 тысяч боеприпасов различного калибра к стрелковому оружию, минометные мины, гранаты различных моделей, в том числе иностранные 40-миллиметровые CRTG40mm HEDP, а также М67 и GHO-1 RDX.
Вид Лисичанска - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ШАК-12
 
 
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