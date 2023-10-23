https://ria.ru/20231023/tailand-1904585495.html

В Таиланде слониха растоптала старосту деревни

В Таиланде слониха растоптала старосту деревни - РИА Новости, 23.10.2023

В Таиланде слониха растоптала старосту деревни

Дикая слониха, охранявшая своего слоненка, убила старосту деревни в таиландской южной провинции Сураттхани, когда фермеры под его руководством пытались отогнать РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T08:39

2023-10-23T08:39

2023-10-23T08:39

в мире

таиланд

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БАНГКОК, 23 окт - РИА Новости. Дикая слониха, охранявшая своего слоненка, убила старосту деревни в таиландской южной провинции Сураттхани, когда фермеры под его руководством пытались отогнать стадо слонов от своей плантации, сообщает в понедельник газета Bangkok Post со ссылкой на полицию провинции. Издание сообщает, что стадо диких слонов из 9 - 11 животных пришло в воскресенье на плантацию пальм, которые выращиваются для производства пальмового масла, в районе Тха Чана провинции Сураттхани, а затем начала поедать кроны пальмовых деревьев. Староста деревни, которой принадлежит плантация, собрал четырех волонтеров из числа фермеров, и они впятером пошли на плантацию, чтобы отогнать лесных гигантов обратно в лес, говорится в сообщении. Слонов удалось отогнать, но в горячке столкновения волонтеры потеряли из виду своего лидера, заметив только, что он пытался прогнать с плантации слониху, рядом с которой находился маленький слоненок, пишет издание, ссылаясь на показания фермеров полиции. Когда фермеры вернулись на плантацию, они обнаружили там лежащего на земле старосту, получившего тяжелые ранения. У мужчины были сломаны и вдавлены в грудь ребра и сломана бедренная кость. Также он получил серьезные черепно-мозговые травмы. По версии полиции, подкрепленной показаниями фермеров, скорее всего, слониха восприняла попытки прогнать ее вместе со слоненком, как нападение на ее дитя, растоптав человека защищая слоненка. Староста деревни, которого звали Самнао Крайкет, скончался по пути в больницу, сообщает газета. Дикие слоны часто нападают на плантации, особенно в районах Таиланда, где за последние десятилетия уменьшилась площадь лесов за счет расширения сельскохозяйственных угодий и строительства. Отгоняют диких слонов обычно трещотками, которые производят резкие громкие звуки, а также петардами, которые взрываются на пути слонов, не причиняя им физического вреда. В прошлом фермеры нередко применяли ограду из оголенных электропроводов, через которые пропускался ток высокого напряжения, однако это иногда приводило к гибели слонов. От таких способов охраны полей и плантаций отказались по всей стране. Тайцы относятся к слонам с большим уважением и выделяют их из животного мира, считая почти равными человеку. По данным таиландских властей, в лесном хозяйстве страны и на других вспомогательных работах заняты более 3,8 тысячи прирученных слонов, в то время как диких слонов в Таиланде насчитывается около 3,5 тысячи особей.

https://ria.ru/20220813/slon-1809388032.html

https://ria.ru/20191108/1560713403.html

таиланд

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, таиланд