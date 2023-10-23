https://ria.ru/20231023/svo-1904689794.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 90 украинских военнослужащих, три автомобиля, боевую машину РСЗО "Град" и две гаубицы Д-30, сообщили в РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:18
2023-10-23T15:18
2023-10-23T15:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:242:2500:1648_1920x0_80_0_0_e0f1efa104dcdb284341e62578231bb8.jpg
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 90 украинских военнослужащих, три автомобиля, боевую машину РСЗО "Град" и две гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_68b1663ffa55465c7f204cbf5179f970.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 90 военных на Херсонском направлении