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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.10.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 90 украинских военнослужащих, три автомобиля, боевую машину РСЗО "Град" и две гаубицы Д-30, сообщили в РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:18

2023-10-23T15:18

2023-10-23T15:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 90 украинских военнослужащих, три автомобиля, боевую машину РСЗО "Град" и две гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.

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2023

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вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)