https://ria.ru/20231023/sud-1904816907.html

В Ростовской области мужчину будут судить за убийство четырех человек

В Ростовской области мужчину будут судить за убийство четырех человек - РИА Новости, 23.10.2023

В Ростовской области мужчину будут судить за убийство четырех человек

Житель города Новошахтинска Ростовской области пойдет под суд по обвинению в убийстве четырех человек, включая двухлетнего ребенка, и покушении на убийство... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T23:21

2023-10-23T23:21

2023-10-23T23:21

происшествия

новошахтинск

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россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости. Житель города Новошахтинска Ростовской области пойдет под суд по обвинению в убийстве четырех человек, включая двухлетнего ребенка, и покушении на убийство малолетней девочки, которые он совершил в состоянии наркотического опьянения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя города Новошахтинска, обвиняемого в убийстве четырех человек и покушении на убийство малолетней девочки", - говорится в сообщении. По версии следствия, 15 июля 2022 года 37-летний обвиняемый в состоянии наркотического опьянения пришел в квартиру к своему знакомому по улице Рабоче-Крестьянская в Новошахтинске. Мужчина заранее запланировал убийство своего знакомого и проживающих с ним лиц, поэтому прибыл в квартиру уже вооруженным огнестрельным охотничьим ружьем и ножом. "Действуя на почве личных неприязненных отношений, он произвел выстрелы в находившихся в квартире 37-летнего мужчину, двух женщин 26 и 24 лет и 2-летнего мальчика. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении регионального СУСК РФ. После этого в одной из комнат обвиняемый увидел 4-летнюю девочку: он выстрелил ей в голову и ранил ножом в шею. Злоумышленнику показалось, что девочка скончалась, поэтому он скрылся с места происшествия. Однако девочка выжила, ее госпитализировали в больницу и оказали медицинскую помощь. Оперативники задержали обвиняемого на следующий день после совершения преступлений. В ходе обыска по месту жительства обвиняемого следователи изъяли наркотические средства и вещественные доказательства, свидетельствующие о его причастности к совершенным преступлениям. Также была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, согласно которой обвиняемый не страдал и не страдает сейчас каким-либо психическим расстройством, в полной мере может осознавать характер своих действий и руководить ими. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому инкриминируют убийство двух и более лиц, малолетнего; покушение на совершение убийства двух и более лиц, малолетнего, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам; незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенные в крупном размере.

https://ria.ru/20231020/prigovor-1904230825.html

https://ria.ru/20231018/ikona-1903546069.html

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происшествия, новошахтинск, ростовская область, россия