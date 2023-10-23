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Суд признал законным приговор за госизмену основателю Group-IB Сачкову - РИА Новости, 23.10.2023
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17:25 23.10.2023 (обновлено: 17:28 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/sud-1904746942.html
Суд признал законным приговор за госизмену основателю Group-IB Сачкову
Суд признал законным приговор за госизмену основателю Group-IB Сачкову - РИА Новости, 23.10.2023
Суд признал законным приговор за госизмену основателю Group-IB Сачкову
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор основателю Group-IB Илье Сачкову, осужденному на 14 лет колонии за госизмену, передает... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:25
2023-10-23T17:28
россия
дмитрий песков
group-ib
московский городской суд
общество
госизмена
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор основателю Group-IB Илье Сачкову, осужденному на 14 лет колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.&quot;Приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения&quot;, - огласила решение судебная коллегия.Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили до оглашения итогового решения. Проведать Сачкова пришли его родные, сотрудники основанной им компании.Таким образом, приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время.В конце июля Мосгорсуд назначил бизнесмену 14 лет колонии строгого режима, а компания F.A.С.С.T. (новый бренд Group-IB) сообщила о намерении защиты Сачкова "обжаловать приговор и обратиться к президенту РФ". Это обращение будет рассмотрено "в установленном порядке", отмечал тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Незадолго до приговора в верифицированном Telegram-канале Сачкова было опубликовано его письмо. В нем он заявил, что обвинительный приговор станет одной "из самых успешных операций американских спецслужб" и спланированным ударом по российскому IT-сектору.Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Весной компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов, бизнес был выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом, работа в РФ была продолжена под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies - борьба с технологиями киберпреступности).
https://ria.ru/20231016/moshennichestvo-1903182035.html
https://ria.ru/20231023/sud-1904654825.html
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россия, дмитрий песков, group-ib, московский городской суд, общество, госизмена
Россия, Дмитрий Песков, Group-IB, Московский городской суд, Общество, госизмена
Суд признал законным приговор за госизмену основателю Group-IB Сачкову

Суд: приговор в 14 лет осужденному за госизмену Сачкову признали законным

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОснователь Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в госизмене, на экране монитора во время оглашения приговора в Мосгорсуде
Основатель Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в госизмене, на экране монитора во время оглашения приговора в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Основатель Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в госизмене, на экране монитора во время оглашения приговора в Мосгорсуде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор основателю Group-IB Илье Сачкову, осужденному на 14 лет колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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"Приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.

Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Брянскому депутату и его подельникам грозит срок за мошенничество
16 октября, 20:27
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили до оглашения итогового решения. Проведать Сачкова пришли его родные, сотрудники основанной им компании.
Таким образом, приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время.
В конце июля Мосгорсуд назначил бизнесмену 14 лет колонии строгого режима, а компания F.A.С.С.T. (новый бренд Group-IB) сообщила о намерении защиты Сачкова "обжаловать приговор и обратиться к президенту РФ". Это обращение будет рассмотрено "в установленном порядке", отмечал тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Незадолго до приговора в верифицированном Telegram-канале Сачкова было опубликовано его письмо. В нем он заявил, что обвинительный приговор станет одной "из самых успешных операций американских спецслужб" и спланированным ударом по российскому IT-сектору.
Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
Весной компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов, бизнес был выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом, работа в РФ была продолжена под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies - борьба с технологиями киберпреступности).
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РоссияДмитрий ПесковGroup-IBМосковский городской судОбществогосизмена
 
 
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