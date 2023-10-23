https://ria.ru/20231023/sud-1904654825.html
Суд отложил рассмотрение жалоб на продление ареста Беркович и Петрийчук
Суд отложил рассмотрение жалоб на продление ареста Беркович и Петрийчук - РИА Новости, 23.10.2023
Суд отложил рассмотрение жалоб на продление ареста Беркович и Петрийчук
Мосгорсуд отложил на 25 октября рассмотрение апелляционных жалоб на продление ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:51
2023-10-23T13:51
2023-10-23T14:05
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мосгорсуд отложил на 25 октября рассмотрение апелляционных жалоб на продление ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Такое решение судья приняла в связи с тем, что в суд поступили дополнения к апелляционной жалобе от адвоката Сергея Груздева, который сегодня не смог присутствовать на заседании. С ними необходимо ознакомиться и другим адвокатам, а также Беркович и Петрийчук. Против переноса на два дня никто не возражал. Хамовнический райсуд в начале сентября продлил срок ареста Беркович и Петрийчук до 4 ноября. Необходимость продления меры пресечения была обоснована невозможностью закончить следствие из-за ранее назначенных экспертиз – психолого-психиатрической и психолого-лингвистической автороведческой. Кроме того, обвиняемые все так же могут скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или другим образом воспрепятствовать производству по делу, заявлял тогда представитель СК. Как следует из оглашенных в суде материалов, дело было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии "Исламское государство"* и джихадизма. Защита считает незаконной "деструктологическую" экспертизу, на которой строится дело. В ответе ВФБУ РФЦСЭ при Минюсте России на запрос адвокатов о компетентности исследования говорится, что в РФЦСЭ такие экспертизы не проводятся и вообще "деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями". Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230814/kagarlitskiy-1889898779.html
https://ria.ru/20230506/terrorizm-1870063687.html
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происшествия, россия, сирия, москва, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд
Происшествия, Россия, Сирия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Московский городской суд, Культура
Суд отложил рассмотрение жалоб на продление ареста Беркович и Петрийчук
Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на продление ареста Беркович и Петрийчук
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мосгорсуд отложил на 25 октября рассмотрение апелляционных жалоб на продление ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Такое решение судья приняла в связи с тем, что в суд поступили дополнения к апелляционной жалобе от адвоката Сергея Груздева, который сегодня не смог присутствовать на заседании. С ними необходимо ознакомиться и другим адвокатам, а также Беркович и Петрийчук.
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Против переноса на два дня никто не возражал.
Хамовнический райсуд в начале сентября продлил срок ареста Беркович и Петрийчук до 4 ноября.
Необходимость продления меры пресечения была обоснована невозможностью закончить следствие из-за ранее назначенных экспертиз – психолого-психиатрической и психолого-лингвистической автороведческой. Кроме того, обвиняемые все так же могут скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или другим образом воспрепятствовать производству по делу, заявлял тогда представитель СК
.
Борьба с терроризмом, как на Западе? Получите и распишитесь
Как следует из оглашенных в суде материалов, дело было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии "Исламское государство
"* и джихадизма.
Защита считает незаконной "деструктологическую" экспертизу, на которой строится дело. В ответе ВФБУ РФЦСЭ при Минюсте России на запрос адвокатов о компетентности исследования говорится, что в РФЦСЭ такие экспертизы не проводятся и вообще "деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями".
Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве
по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию
. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".
*Запрещенная в России террористическая организация
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