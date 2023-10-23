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Суд рассмотрит протокол в отношении бывшего журналиста "Эха Москвы" - РИА Новости, 23.10.2023
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12:46 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/sud-1904634860.html
Суд рассмотрит протокол в отношении бывшего журналиста "Эха Москвы"
Суд рассмотрит протокол в отношении бывшего журналиста "Эха Москвы" - РИА Новости, 23.10.2023
Суд рассмотрит протокол в отношении бывшего журналиста "Эха Москвы"
На экс-журналиста "Эха Москвы" Александра Плющева* составили протокол за непредставление отчетности иноагентом, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:46
2023-10-23T12:46
москва
россия
александр плющев
общество
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. На экс-журналиста "Эха Москвы" Александра Плющева* составили протокол за непредставление отчетности иноагентом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы. &quot;Бабушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении Александра Плющева*. Дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена&quot;, - рассказал собеседник агентства.За непредставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган необходимых сведений иностранным агентом Плющеву* грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Он был признан Минюстом РФ иноагентом в октябре прошлого года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20231005/oxxxymiron-1900680524.html
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москва, россия, александр плющев, общество
Москва, Россия, Александр Плющев, Общество
Суд рассмотрит протокол в отношении бывшего журналиста "Эха Москвы"

Суд: иноагент Плющев может получить штраф за непредставление отчетности

© iStock.com / thodonalЮрист
Юрист - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© iStock.com / thodonal
Юрист. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. На экс-журналиста "Эха Москвы" Александра Плющева* составили протокол за непредставление отчетности иноагентом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.
«

"Бабушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении Александра Плющева*. Дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства.

Рэпер Oxxxymiron* - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Oxxxymiron* получил еще один штраф за отсутствие метки иноагента
5 октября, 14:17
За непредставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган необходимых сведений иностранным агентом Плющеву* грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Он был признан Минюстом РФ иноагентом в октябре прошлого года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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МоскваРоссияАлександр ПлющевОбщество
 
 
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