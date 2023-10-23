https://ria.ru/20231023/sud-1904615321.html

Защита обжаловала приговор водителю грузовика, сбившему такси в Москве

Защита обжаловала приговор водителю грузовика, сбившему такси в Москве - РИА Новости, 23.10.2023

Защита обжаловала приговор водителю грузовика, сбившему такси в Москве

Адвокат водителя грузовика Вячеслава Пивовара, устроившего аварию с двумя жертвами в центре столицы, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T11:38

2023-10-23T11:38

2023-10-23T11:38

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Адвокат водителя грузовика Вячеслава Пивовара, устроившего аварию с двумя жертвами в центре столицы, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда Москвы. "В суд поступила апелляционная жалоба защиты на приговор Пивовару В.И.", - сказала собеседница агентства. Суд 6 октября назначил обвиняемому 12 лет колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством на срок три года. Гособвинение просило Пивовару 14 лет. В ноябре 2022 года на улице 1905 года грузовик врезался в такси, куда только села пассажирка, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. Таксист и пассажирка погибли, а шофер большегруза сбежал, но вскоре был задержан. Пивовара арестовали. Как сообщали в столичной прокуратуре, он заявил, что признает вину и раскаивается. По данным прокуратуры, грузовик был технически исправен, а Пивовар, находясь "в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигался с превышением установленного ограничения скорости". Ему вменили п. "а", "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Пивовар - житель Белоруссии, права ему выдали в Гомельской области в январе 2022 года. Другой источник агентства отмечал, что одно время за грузовиком числились 100 штрафов за различные нарушения.

https://ria.ru/20231006/avariya-1900950451.html

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происшествия, москва, россия, белоруссия